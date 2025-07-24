塞瘋！彰化市中心施工一早釀中央路大塞車 上班族崩潰

彰市中心汙水工程一早釀中央路大塞車，上班族崩潰。（記者湯世名攝）

2025/07/24 09:24

〔記者湯世名／彰化報導〕塞瘋！彰化市污水下水道工程近來在人口稠密的市中心進行，秀傳醫院前的中山路因工程而將車道縮減，今天（24日）上午7點多從國道1號彰化交流道駛入平面道路的汽車族，全都塞在中央路轉中山路上，中央路狂塞車陣緩步前進，上班族塞到崩潰直問「到底要塞到何時」。

今天上午7點多有用路人從國道1號彰化交流道下去後就開始塞車，原以為是「彰化日常」，不料在緩慢的前進到中華西路與中央路口時卻是惡夢的開始，由於中央路是用路人往來市區與國道的重要幹道，因此汽車流量相當大，上班族全部塞在車陣中，整條中央路塞滿車輛，緩步前進猶如蝸牛漫步走走停停，用路人狂罵「一早就大塞車，上班都要遲到了」。

請繼續往下閱讀...

當上班族好不容易抵達中央路與中山路口準備左轉往縣府方向前進時才發現，原來是秀傳醫院前的中山路在進行汙水下水道工程車道縮減，不禁搖頭抱怨，怎麼到處都在挖馬路，到底還要多久，才能改善每天上下班狂塞的夢魘。

彰市中央路一早就狂塞，上班族塞到崩潰。（記者湯世名攝）

彰市中山路秀傳前昨天施工車道縮減。（記者湯世名攝）

彰市中山路秀傳前施工車道縮減。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法