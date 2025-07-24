雙颱環伺！專家估范斯高、竹節草將逐漸靠近合併 今晚起明顯有雨

目前台灣周圍有雙颱存在，分別是位於東部外海的第7號颱風「范斯高」與呂宋島西邊的第8號颱風「竹節草」。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/07/24 09:45

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前台灣周圍存在雙颱，分別是位於東部外海的第7號颱風「范斯高」與呂宋島西邊的第8號颱風「竹節草」，但環境不適合颱風發展，兩者未來可能減弱為熱帶低壓，不過減弱後兩者反而有機會逐漸靠近合併，預估將為台灣帶來明顯雨勢。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今（24日）在臉書指出，「范斯高」正朝琉球方面靠近，明（25日）就會來到台灣東北方外海，不過受到高空冷心低壓的造成的垂直風切增強，預估未來「范斯高」強度將逐漸減弱，可能在明晚於台灣北方海面減弱為熱帶性低氣壓（TD-10）。

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而位於呂宋島西邊的第8號颱風「竹節草」則是會在今晚到明晨間登陸呂宋島西側，明午後進入巴士海峽並繼續往台灣東南方海面移動，預估登陸後強度也會明顯減弱，可能出海後也會減弱為熱帶性低氣壓（TD-11）。

吳聖宇表示，兩個減弱後的系統反而會因為季風環流圈的引導而越來越靠近，環流較大的TD-10佔據主導，因此速度將放慢，週五晚間到週六（26日）繼續在台灣北方緩緩西進，環流較小的TD-11則在這段期間快速的的向北前進，最後應該會併入TD-10的大環流而不復存在。

預估週六晚間到週日（27日）台灣附近（或東海上空）應該就只會剩下一個大的低壓環流，可能成為一個很大，外圍有局部強風，內部風力卻很弱的逆時針正渦度環流，因此合併並不會變出新的颱風出來。

對台灣來說，要注意的是帶來的降雨部分。預估今「范斯高」外圍環流將逐漸為迎風面的新竹以北到宜蘭等地帶來降雨，下半天到晚間降雨會更為明顯一些，要留意局部較大雨勢出現的機會。台中以南的中南部地區還有台東山區則是要留意午後熱對流發展、擴散可能造成的雷雨現象，山區有局部大雷雨發生機會。

明日隨「范斯高」繼續靠近台灣北方海面，強度逐漸減弱為熱帶性低氣壓，台灣附近的風向也會由東北風轉偏北到西北風，迎風面的台中以北到宜蘭一帶有陣雨，尤其明天白天這段期間降雨較為明顯。嘉義以南到背風面的花東一帶要注意熱對流系統發展帶來的雷雨，有局部大雷雨出現的可能性，因此週五這天可說是混雜了兩種降雨，同時包括迎風面的環流雨以及不穩定低壓帶環流內的熱對流雨。

風力的部分，台灣中北部、東半部以及恆春半島南端一帶沿海將有較強的陣風出現機會，比較內陸的區域也可能偶有較強的陣風，不過整體風力的情況應該是不會太劇烈。週五下半天之後風力有減小的趨勢。

週六兩個熱帶低壓合併為一，合併後的大範圍低壓或熱帶低壓的環流中心可能就在台灣北方海面上，台灣附近的風向以西南風為主，週五深夜之後一直到週六白天這段期間西半部地區都要注意西南風帶來的陣雨或雷雨現象。

到了週日、下週一（27-28日）台灣附近還是以西南風為主，西半部的天氣還是不穩定，仍會持續有短暫陣雨或雷雨發生，並且要留意局部較大雨勢出現的情況，在低壓帶的不穩定環境內，只要有某些條件觸發，對流發展就會特別旺盛而造成局部性的強降雨，民眾務必留意天氣變化。

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