揉麵、品茗、寫書法 家齊高中打造跨國夏日食光派對

成大華語中心外籍生和家齊學生一同體驗茶席並透過寫字抒發品茗感受。（家齊高中提供）

2025/07/24 08:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為推動在地國際化、提升學生跨文化溝通力，家齊高中舉辦「大手牽小手計畫」，活動主題結合「窯烤披薩DIY」與「大暑茶席體驗」，邀請國立成功大學華語中心24位來自美國、波蘭等地的外籍大學生走進校園，與餐飲管理科學生一起揉麵做披薩、品茗寫書法，讓節氣美學、美食創作與多語互動碰撞出精彩火花。

活動首日以趣味「文化賓果」破冰，高中生與外籍生迅速打成一片。在「奇窯學堂」李志勇經理帶領下，學生們合力揉麵、備料、送入窯烤車，還將台灣經典「三杯雞」入餡，驚豔外籍學生直呼「台味披薩太有創意！」香氣四溢中，展開一場味蕾與文化的交流。

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餐飲管理科學生也發揮專業所學，教導外籍生摺出優雅口布造型，展現台灣技職教育的細緻與美學。外籍學生表示，不只體驗製作披薩，更深刻感受到台灣學生的熱情與款待。

第二日登場的「大暑茶席」則由「有時甘杯」主理人黃筱蒨及多位茶師與寫字藝術家聯手打造，從「山之息」、「熱光之露」到「暑筆流心」，引導學生靜心品茗與書寫「涼」、「靜」、「香」等字，感受東方茶文化的深層意涵與靜謐之美。

活動融合語言交流、手作實作與文化沉浸，不僅讓外籍學生感受台灣節氣與人情味，也使家齊學生透過英文溝通與專業分享，拓展國際視野。這場茶香與披薩交織的夏日體驗，為師生留下難忘回憶。

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