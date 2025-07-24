屏東車城農會攜手保力社區 推「洋蔥腐飴拌麵」展在地風味

「洋蔥腐飴拌麵」選用在地火龍果、薑黃與藍藻。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/24 08:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城農會與保力社區聯手，精選在地食材打造「洋蔥腐飴拌麵」，於近日農民節盛大亮相，結合客家文化與創新料理，展現屏東農業的獨特魅力。此款拌麵以客家話「豆腐乳」的諧音「偷腐飴」命名，巧妙融入在地文化，令人耳目一新。車城農會同時推出「洋蔥燒肉包」，以優質洋蔥入饌，雙雙成為農民節焦點，各地農會搶購熱烈。

「洋蔥腐飴拌麵」選用在地火龍果、薑黃與藍藻，天然染色麵體，不僅色澤繽紛，更富含營養，無人工添加劑並獲清真認證，健康又安心。拌醬由知名風味師精心調製，融合客家黑豆腐乳與赤味噌，風味濃郁層次分明，佐以非油炸洋蔥脆片，增添酥脆口感。無論乾拌濃香或煮成暖胃湯麵，皆能品嚐屏東風土的純粹滋味，令人回味無窮。

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車城農會表示，產品研發歷時數月，盼將在地優質農產推向全國。保力社區的客家黑豆腐乳以傳統工藝釀製，搭配車城洋蔥的鮮甜，碰撞出令人驚艷的火花。「洋蔥燒肉包」則以農會嚴選洋蔥入餡，肉質軟嫩、蔥香四溢，成為饕客新寵。兩款產品不僅展現屏東農業實力，更讓消費者感受到農民的用心與土地的溫度。

農民節現場，民眾爭相試吃，讚不絕口。車城農會透露，產品已於全台農會通路上架，預計掀起一股在地美食熱潮。保力村長張明文也表示，未來將持續與農會合作，推廣更多結合客家文化的創新農產，讓屏東的美好滋味走向更廣大的舞台。

車城農會推出「洋蔥燒肉包」，以優質洋蔥入菜。（記者蔡宗憲攝）

屏東車城農會攜手保力社區，推出「洋蔥腐飴拌麵」展在地風味。（記者蔡宗憲攝）

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