天文大潮不淹了？高雄鼓山、旗津今晨滿潮僅小積水

鼓山輪渡站機車入口處，一早出現積淹水情形。（記者許麗娟攝）

2025/07/24 08:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕中央氣象署潮汐預報，本月22至27日適逢天文大潮，高雄市鼓山、旗津沿海低窪地區往年容易因滿潮造成海水倒灌而積淹水，不過今（24）日上午6點46分滿潮，僅出現局部路段的小積水，過去逢滿潮必淹的旗津公有市場，未發生淹水情形，菜販慶幸不用泡水賣菜了。

今早6點46分滿潮，高雄鼓山輪渡站周邊開始出現積淹水情形，包括輪渡站機車入口處、哈瑪星濱海二路停車場等地，因潮位幾乎與堤岸同高，開始有海水倒灌的狀況，不過積水只到腳踝處。

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往年逢大潮必淹的旗津地區廟前路、大關路及旗津公有市場一帶，滿潮時僅廟前路和大關路有局部淹水，但水位很快便消退，旗津公有市場也未出現淹水情形。

葉先生表示，以前沒下雨遇到大潮就會淹水，去年還有淹，近期因港邊的防水堤岸墊高、5月完成防潮閘門設置，加上設有多部抽水機發揮功效，以及市場內排水改善，這次的天文大潮這3天都沒淹水，不過25日將是最大潮，或許會淹也不一定。

鼓山輪渡站機車入口處，一早出現積淹水情形。（記者許麗娟攝）

過去逢大潮必淹的旗津大關路，今早只有局部區域有小淹水情形。（記者許麗娟攝）

旗津大關路今早只有較低漥的局部區域有小淹水情形，但水位不高。（記者許麗娟攝）

旗津堤岸墊高後，滿潮時較不易出現海水倒灌情形。（記者許麗娟攝）

旗津堤岸墊高與抽水機發揮功效。（記者許麗娟攝）

旗津公有市場過去逢大潮必淹，這２天未出現淹水。（記者許麗娟攝）

廟前路積淹水很快已消退。（記者許麗娟攝）

鼓山區濱海二路及哨船街一帶，滿潮時水面幾乎與堤岸同高。（記者許麗娟攝）

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