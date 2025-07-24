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    腿骨長不像本地人?台南工地挖出「疑似荷軍骸骨」掀歷史懸疑

    調查地點在清代台灣總鎮署一帶。（記者洪瑞琴攝）

    調查地點在清代台灣總鎮署一帶。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/24 08:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區忠義路三段後段拓寬及銜接長賢街工程施工期間，意外挖掘出人類遺骸，工程部分暫停，啟動文化資產調查。由於地理位置位於荷治時期普羅民遮城（赤崁樓）外圍、清代台灣總鎮署一帶，埋骨之地也為歷史蒙上神祕色彩。

    作業期間發現白骨，並依傳統進行法事祈福。李姓工程人員表示，部分腿骨特別修長，看起來不像台灣人。甚至地方傳說是300年前荷蘭軍人或鄭軍交戰時的陣亡遺骸。不過詳細來源仍須由專業考古調查釐清。

    根據地方耆老口述，該地過往屬府城小北城外亂葬崗。市府為求工程順利也辦過法會祈福。這次挖掘到骨骸後，文資處即會同警方現場會勘，確認為「古早人」遺骨，初步研判年代可能明清至日治時期。

    忠義路後段拓寬地點，過去曾是清代台灣總鎮署廣大官署之一，日治時期仍為軍事用途，戰後為「陸軍兵工配件製造廠」。現今部分空地鄰近321巷藝術聚落，市府規劃為觀光藝文商業專區，因此進行開發前的文資調查，預計持續至11月。

    南市文資處說明，現場調查是依據《文化資產保存法》進行，目的在於確認地下文化層保存狀況，作為日後開發參考。調查地點並不在道路開闢範圍，而屬於市府設定地上權開發前的文資調查，依法組成專案小組，未來完整測繪、紀錄並回填遺址，骨骸也將妥善保存與處理，納入正式調查報告。

    這場意外發現，讓埋藏地底數百年的故事重見天日。是無名先人？還是陣亡士兵？府城歷史，再添一筆未解之謎。

    工地挖出的古人遺骸暫安放在貨櫃內。（記者洪瑞琴攝）

    工地挖出的古人遺骸暫安放在貨櫃內。（記者洪瑞琴攝）

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