雙颱短命台灣免遭夾殺 續防外圍環流帶來強風大雨

雙颱雖不會侵襲台灣，但氣象專家提醒，仍需持續留意外圍與季風環流影響天氣，預估明起至下週日中部以北有雨，並會伴隨較大雨勢及強陣風，下週一至週三各地也持續有局部陣雨。（圖擷自氣象署）

2025/07/24 08:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「范斯高」與「竹節草」昨接連生成，不過氣象專家指出，范斯高結構鬆散，在往西北行進過程，還沒到台灣就在海面上掛掉；至於竹節草也會先經過菲律賓陸地，強度也會減弱，讓台灣免於「雙颱夾殺」。不過專家也提醒，仍需持續留意外圍與季風環流影響天氣，預估明起至下週日中部以北有雨，並會伴隨較大雨勢及強陣風，下週一至週三各地也持續有局部陣雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，昨天一天接連生成「范斯高」與「竹節草」2個颱風。不過其中1個運動路徑往西北行，途中就在接近台灣北方海面上掛掉；另1個則是在大迴旋後登陸菲律賓陸地，隨後再調整向東北方向前進，評估應該也會是個短命颱風，直接侵襲台灣的機率也不高。

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「林老師氣象站」形容，「台灣這次，在雙颱夾殺、左右夾攻下，全身而退，也算福命一條！」

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受「范斯高」外圍與季風環流影響；北部、東北部轉有明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。

吳德榮表示，明起至下週日受「范斯高」、「竹節草」外圍與季風環流影響；中部以北有雨，伴隨較大雨勢及強陣風，南部亦有局部陣雨或雷雨機率。下週一至週三仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨機率，午後對流發展旺盛，須注意小範圍「劇烈天氣」的發生，未降雨時、天氣悶熱。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱范斯高」將通過台灣東側海面、進入北部海面，結構很鬆散。另一「輕颱竹節草」在呂宋島西北方將轉向東北，通過呂宋島逐漸減弱；雙颱皆受到季風環流導引，兩者間也有一些「藤原效應」，而呈現逆時鐘互繞的路徑。

吳德榮也指出，根據最新歐洲模式系集路徑模擬，第3個熱帶系統則在關島北方海面，其強度將發展得較強，不過系集模擬路徑主要偏北而行，對台無影響。

「林老師氣象站」指出，昨天接連生成范斯高與竹節草2個颱風。不過其中1個運動路徑往西北行，途中就在接近台灣北方海面上掛掉；另1個則是在大迴旋後登陸菲律賓陸地，隨後再調整向東北方向前進，評估應該也會是個短命颱風。（圖擷自臉書）

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