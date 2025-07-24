范斯高颱風逼近！北部迎雨彈 沿海區防海水倒灌

編號第7號颱風范斯高今天凌晨2時中心位於台北東南東方約710公里處，今晚至明天最接近台灣外海。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/24 07:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（24日）受輕颱「范斯高」（FRANCISCO）外圍雲系影響，北台灣不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後也有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及其他山區有局部大雨發生機率；晚起須留意北部地區降雨再增加，也可能有局部大雨發生。

氣溫方面，北台灣雲多降雨，高溫為30至32度，其他地區為31至34度，尤其台中及彰化內陸局部可能來到36度以上；低溫普遍則為25至27度。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至33度；馬祖晴時多雲，氣溫26至29度。

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此外，桃園至台南、台東、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級或陣風8級以上強風；適逢年度大潮，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象。

編號第7號颱風范斯高今天凌晨2時中心位於台北東南東方約710公里處，向西北轉西北西進行，今晚至明天（25日）最接近台灣東北部至北部外海，屆時台灣北部降雨將趨於明顯。

與此同時，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD11號已於昨天（23日）晚間8時增強為第8號輕度颱風「竹節草」（CO-MAY），今天凌晨2時中心位置於鵝鑾鼻南南西方630公里海面上，短期內在海面打轉後往菲律賓北側陸地前進，預估離開呂宋島後強度將減弱。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明天颱風外圍雲系影響，北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，中南部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部大雨發生機率。

26日至30日低壓帶影響，26日、27日西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，26日中南部地區有局部大雨發生的機率，28日至30日中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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