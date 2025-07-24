07/24 各報重點新聞一覽

和碩董事長童子賢（右）、葉春蓮葉霸老師（中）及鷹爸徐柏岳（左）喝咖啡，意外爆出一段地震後捐款「花蓮鬼故事」。（曙光花蓮提供）

2025/07/24 06:49

自由時報

童子賢加碼爆「花蓮鬼故事」 捐款地震受災校 要經縣府

和碩科技董事長童子賢前天回花蓮挺罷免國民黨立委傅崐萁，與「葉霸」葉春蓮老師、「鷹爸」徐柏岳喝咖啡，意外爆出一段「花蓮鬼故事」；童提到，他在地震後捐款縣府，卻被公益團體前輩忠告不要捐，改捐受災學校，捐了卻讓校方被縣府恐嚇「不能收」、「叫他們捐到縣府」，要求繞一手讓縣府分配，他因此決定直接派施工團隊到學校修繕。

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滿載鋼條曳引車 萬里撞客運1死14傷

滿載十一綑、重逾廿公噸鋼條的一輛營業貨運曳引車，昨天上午七時五十分行經新北市萬里區中福路、磚廠路口前的下坡路段，過彎時未減速，致後車斗失控偏滑至對向車道，拉扯車頭造成整輛車側翻，還撞上搭載四十名乘客、從對向開過來的一八一五路國光客運，坐在客運車上左側第一排的卅九歲游姓男乘客首當其衝，頭部重創不治，卅一歲曳引車葉姓駕駛臉部、肋骨多處骨折重傷，陳姓客運司機與十二名乘客也受傷。

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足協撤銷周台英教練證 終身禁「足」／紀律委員會一致認定「抽血換學分」及霸凌情節重大

台師大女足隊「抽血換學分」案，引發社會震驚，女足教練周台英坦承缺失並公開道歉後，我國足球協會昨召開紀律委員會議祭出重罰，不但撤銷她的教練證，更終身禁止參與足球事務，一代名將晚節不保，讓人不勝唏噓。

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聯合報

日輸美關稅降至15% 菲律賓稅率19%

美國總統川普廿二日宣布與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降十個百分點至百分之十五，為亞洲最低，日本承諾將投資美國五千五百億美元，菲律賓稅率則下調一個百分點到百分之十九。

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足協撤銷周台英教練證 終身不得參與足球事務

「抽血換學分」事件引發關注，教練周台英坦承抽血缺失，公開道歉，足球協會昨下午召開紀律委員會，決定撤銷其教練證，終身禁止參與足球事務。台師大召開院教師評審委會，會議超過四小時，最後決議建議解聘女足教練周台英。

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中國時報

美日關稅降至15％ 車、米都開放

美日敲定貿易協議！美國總統川普22日宣布對日本徵收15％對等關稅，日本並對美投資5500億美元，美將獲得90％利潤。川普高呼「這是空前絕後的協議，會為美國帶來上萬個工作機會」。日本首相石破茂稱，在對美貿易順差國家中，日本爭取到最低稅率，並成功使日本汽車關稅從25％下降至15％，創下全球首例。

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傳8月請辭下台 石破茂否認

日本自民黨於參議院改選慘敗後，首相石破茂面臨要求他辭職的壓力。《每日新聞》等日媒23日上午接連報導石破茂將於8月下旬表明退意，但他下午出面否認，強調「尚未做出任何決定」。

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滿載鋼條的貨運曳引車，昨天上午行經新北市萬里區中福路、磚廠路口前的下坡路段，撞上對向國光客運，車禍造成1死14傷。（民眾提供）

台師大女足教練周台英遭足協撤銷教練證，更決定處以終身禁止參與足球事務。（資料照）

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