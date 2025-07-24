高雄柴山龍巖冽泉噴發 社區阿伯：水真的很冰

日前幾場大雨，促使龍巖冽泉噴發。（記者王榮祥攝）

2025/07/24 00:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄柴山「龍巖冽泉」近期噴發，有孩童想玩水，卻因入口處一大片草、水池有淤積，有點遲疑。社區阿伯則指出市府每月都會來除草，等草割完、就可碰到水，「水真的很冰」。

龍巖冽泉在柴山（北壽山）登山口旁，清朝時期被列鳳山八景之一，泉水出自柴山珊瑚礁與石灰岩層，雨水滲入山脈地形後形成伏流水、進而成湧泉，但因周邊過度開發，現在僅梅雨季或颱風過後，才有機會看到泉水。

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高市府考量排水與觀光休憩等功能，兩度進行改造工程，觀光局去年下旬再啟動冽泉周邊10年來首度「全區整容」，包括木棧道全拆、改混泥土刷毛鋪面，欄杆全面除鏽上漆並檢視穩定度，涼亭屋頂更新、強化遮蔽。

日前多場大雨後，冽泉開始噴發，但有孩子想玩水時，觀察出入口到親水區中間一大片草，水池底下有淤積泥土，感覺有點混濁，不知如何靠近。

附近的阿伯則說下去玩沒關係，水池不深、下面是石頭，慢慢走就可到水池另一邊的水道；阿伯補充說市府每月都會來除草，把草割完後、可以更容易碰到水，水真的很冰。

觀光局說明，市府以生態工法整治龍巖冽泉，以細碎石調整池底與周圍高度，避免汙水流入，同時營造適合植物生長的環境，為兼顧生態，原則上每月除草一次。

親水區在5月到10月間，每天上午9點到下午4點半開放，如遇颱風、大雨或水位上漲則暫停；提醒家長勿讓兒童單獨戲水，遊玩時也應避免奔跑，避免意外。

龍巖冽泉以生態工法改造後，水池周邊常可見綠草。（記者王榮祥攝）

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