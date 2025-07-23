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    高雄逢年度大潮7/25達最大值 颱風推升潮高將伴隨降雨

    高雄今逢年度大潮，旗津一度海水倒灌，目前積水已消退。（民眾提供）

    高雄今逢年度大潮，旗津一度海水倒灌，目前積水已消退。（民眾提供）

    2025/07/23 22:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今天適逢年度大潮，將於25日達最大值，「范斯高」颱風最接近台灣，推升潮位更高，又吹西南風有加乘作用，26、27日伴隨局部大雨，提醒民眾留意。

    高雄今起至27日適逢年度大潮，氣象署預測今天近6時滿潮，以相對台灣高程系統為標準，潮位高度1.07公尺，今天實際觀測值1.17公尺，潮位比預期高，旗津區出現海水倒灌，水利局防潮工程發揮效用，部分地勢低窪道路積水5至10公分，大約2小時後消退，不影響人車通行。

    氣象署預測「范斯高」颱風24、25日過境台灣北部海面，以25日最接近台灣，高雄近山區平地、山區有局部午後雷陣雨，也有局部大雨發生機率。

    26至27日颱風遠離，將引進西南風，又受到低壓帶影響，高雄有不定時局部大雨發生，28至30日轉為不定時短暫陣雨或雷雨。

    值得注意的是，年度大潮明天24日潮位會比今天更高，將於25日達到最大值，氣象署預測24日旗津滿潮6時42分、潮位高度1.11公尺，25日旗津滿潮7時29分、潮位高度1.12公尺。

    尤其颱風過境台灣北部海面，將推升高雄潮位更高，加上吹西南風上岸，將有加乘作用，提醒民眾滿潮前後應留意海水倒灌、局部淹水現象及降雨情況。

    高雄今逢年度大潮，旗津一度海水倒灌，目前積水已消退。（民眾提供）

    高雄今逢年度大潮，旗津一度海水倒灌，目前積水已消退。（民眾提供）

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