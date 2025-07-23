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    竹節草颱風生成！專家憂「超預期發展」 恐加強726投票日降雨......

    呂宋島西部海面的熱帶低壓23日晚間增強為今年第8號颱風「竹節草」。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 ）

    呂宋島西部海面的熱帶低壓23日晚間增強為今年第8號颱風「竹節草」。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 ）

    2025/07/23 22:07

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕繼今天（23日）上午生成的颱風「范斯高」之後，原本預計明天才會增強、位於呂宋島西部海面的熱帶低壓TD11，竟提前時程於今晚8點左右發展成為今年第8號颱風「竹節草」。有氣象專家指出，雖然從目前規模和路徑預報來看，竹節草對台無顯著影響，但這種小環流颱風時常會有「超預期發展」！

    中央氣象署指出，呂宋島西側於週三下午生成的一處熱帶低壓TD11，今晚8點左右進一步增強為颱風「竹節草」，後續此一系統將受到同日上午生成的「范斯高」颱風影響，路徑將呈現逆時針旋轉，經過呂宋島上空後，往朝北北東方向移動，對台灣沒有顯著影響。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文指出，竹節草預計將大迴轉登陸菲律賓，「之後走向東北，一去不回頭，沒意外應該也會是個短命颱風，初步看來，直接侵襲台灣的機率不高！加上原有的范斯高颱風，預計也會在靠近台灣北方海面的途中減弱，台灣這次可望在雙颱風的夾殺中，全身而退！」

    不過另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，「從向日葵衛星上可以看到，竹節草環流已經有非常顯著的捲繞特徵，比較值得注意的是，像竹節草這種小環流颱風，時常會有模式預測強度外，較為超預期的發展。此發展是否導致范斯高颱風受其牽引能力加大，導致范斯高更加接近台灣？（目前EC、ECAIFS等都有這樣的預報）進而加強台灣週五、六（25日、26日）的降雨，十分值得關注。」

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