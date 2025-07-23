高雄推5免費綠色旅遊 還贈綠點可折抵優惠

綠色旅遊結合手作課程，納入循環、自然概念。（市府提供）

2025/07/23 21:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局暑假推出5條綠色旅遊路線，串聯科工館、旗山糖廠等5處景點，由25日佛學綠生活打頭陣，民眾免費暢遊觀光景點，環保餐廳用餐可減碳296公斤，體驗低碳生活，還獲贈2千點綠點，可折抵超商優惠、兌換TPASS月票抵用券，逐場報名秒殺超搶手。

高雄有464家環保餐廳、10家環保標章旅館、1167家綠色商店，「淨零綠生活生活圈」成形，環保局結合茂林國家風景區管理處、國立科學工藝博物館、旗山及橋頭糖廠、佛光山等五處環境教育場域，推出5條綠色旅遊路線，總計9場次遊程。

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環保局指出，遊程設計優先考量鄰近捷運、公車等場域，減少移動碳足跡，並與環保餐廳合作，讓民眾了解蔬食、惜食點餐、在地食材重要性，估算每人每餐可減少0.78公斤碳排放，8場遊程將開放380人參與，總計可減碳296公斤。

遊程更結合主題進行淨零教育，如參訪科工館氣候變遷互動展、茂林賞蝶步道生態探索及導覽、旗山糖廠「香蕉農廢再製水苔球」手作課程，民眾享受旅遊樂趣，認識地方文化，體驗淨零綠生活。

此外，市府響應環境部「環保集點」活動，民眾免費參加綠色旅遊，還獲贈2千點綠點，新會員加倍送綠點，可兌換高雄TPASS月票抵用券，每萬點換1張百元抵用券，搭捷運每2元累積點數1點，但不能以綠點折抵捷運費用；綠點也可至超商、環保餐廳、環保標章旅館等，兌換商品或現金抵用券，從日常生活落實節能減碳。

綠色旅遊結合環境教育，讓民眾親近大自然。（市府提供）

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