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    今夏最潮微旅行 到屏東網美咖啡館「跑咖」串門子

    周春米說，現代生活少不了咖啡，屏東原鄉三地門、瑪家、泰武，還是客家鄉鎮內埔、萬巒，都孕育出獨一無二風土韻味的咖啡豆。圖為周春米在達人指導下，示範手沖泰武咖啡。（記者羅欣貞攝）

    周春米說，現代生活少不了咖啡，屏東原鄉三地門、瑪家、泰武，還是客家鄉鎮內埔、萬巒，都孕育出獨一無二風土韻味的咖啡豆。圖為周春米在達人指導下，示範手沖泰武咖啡。（記者羅欣貞攝）

    2025/07/23 22:01

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣咖啡種植面積超過200公頃、全國最大，屏市眾多獨立特色咖啡館中，青年創業佔7成以上，縣府今（23）日起推出「跑咖串門子」，縣長周春米在傍晚時分騎著ubike率參與活動的民眾，遊走各家咖啡館品嘗特色咖啡與飲品，展開今夏最潮的微旅行。

    屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，縣府「極屏獎」徵選今年來到第三年，為鼓勵在地青創業者提升品牌社會影響力，特別推出全縣跑咖串門子活動。

    首波今（23日）登場，民眾騎著單車「跑咖」，串連屏東市三間知名咖啡館，分別為山咖啡、方根發咖啡及驛前大和咖啡館，周春米帶領大家在屏東市騎腳踏車，以慢活步調，拜訪各具特色的咖啡店家，品味店家特調。

    周春米說，現代生活少不了咖啡，屏東是全國咖啡種植面積最大的縣市，無論是原鄉三地門、瑪家、泰武，還是客家鄉鎮內埔、萬巒，都孕育出獨一無二風土韻味的咖啡豆；而咖啡店的存在，可以是安頓人心的一個場所，也可以是旅人到各鄉鎮尋找的景點，這次加入串門子的店家大多是年輕人經營，歡迎大家揪朋友一起「跑咖」，探索有意思的青創品牌店家。

    勞青處指出，活動募集近40家屏東在地店家，推出「串門子集點」，包含咖啡輕食、特色書店、文青選品及手作體驗等品牌，自7月28日至9月30日止，民眾自行前往合作店家，集滿5點就能兌換小禮物。今起有人領騎的「跑咖」需先報名，可關注「屏東縣青年學院」臉書專頁。

    縣府今（23）日起推出「跑咖串門子」，縣長周春米（右二）在傍晚時分騎著ubike和參與活動的民眾，遊走各家咖啡館。（記者羅欣貞攝）

    縣府今（23）日起推出「跑咖串門子」，縣長周春米（右二）在傍晚時分騎著ubike和參與活動的民眾，遊走各家咖啡館。（記者羅欣貞攝）

    跑咖青年在屏東火車站前驛前大和咖啡館喝咖啡。（記者羅欣貞攝）

    跑咖青年在屏東火車站前驛前大和咖啡館喝咖啡。（記者羅欣貞攝）

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