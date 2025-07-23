竹市國中「班級恐嚇事件」被吃案？校方：已照教育部程序辦理

有家長發文，新竹市傳出有國中「班級恐嚇事件」被吃案，校方強調皆依教育部程序辦理。（照片取自Threads）

2025/07/23 21:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有家長在Threads社群發文指稱，竹市三民國中涉將「班級恐嚇事件」吃案，被恐嚇的學生和家長，因校方拒絕提供雙方家長溝通平台，只能被迫到警局報案做筆錄；稱兒子才國一，就要忍住恐懼心情到警察局做筆錄，對校方的處置相當不滿，拒絕家長求助，而市府教育處更是不聞不問，點名教育處長林立生從嘉義市調來、不改政治黑手伸進校園行徑，讓孩子對上學充滿恐懼及害怕。

對此，三民國中強調，皆依教育部程序，目前已進入調查階段，完全依法辦理；校方也進行相關通報與處理，目前交由警方調查。林立生被點名政治黑手伸進校園，則稱尊重學校說法與回應。

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投訴者在社群發文提到，兒子才國一，就要忍住恐懼的心情，到嚴肅氣氛的警察局，製作整整1小時的筆錄。她心痛又憤怒，而校方居然連續2次拒絕家長的求助，而市府教育處林處長也毫不掩飾地忽視家長的陳情，且和學校有明顯掛勾，如今人證物證俱在，這位從嘉義市調任過來的教育處處長，行事風格依然不改，將政治黑手伸進校園，讓她及兒子都親身體驗，呼籲社會能還給兒子一個公道。

家長的發文引來很多校友及家長留言和聲援。校方強調，孩子的問題都依教育部程序辦理，已進入調查階段，校方尊重警方的調查。

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