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    中興大學醫學版圖再擴大 8月新設「中醫藥暨新藥開發研究所」

    中興大學2022設立醫學院與學士後醫學系，今宣佈8月將新設「中醫藥暨新藥開發研究所」。（興大提供）

    中興大學2022設立醫學院與學士後醫學系，今宣佈8月將新設「中醫藥暨新藥開發研究所」。（興大提供）

    2025/07/23 21:12

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中興大學2022設立醫學院與學士後醫學系，去年增設「臨床醫學研究所」及「臨床護理研究所」，奠定中部區域教學、研究與臨床醫療融合，宣佈今年8月將新設「中醫藥暨新藥開發研究所」，結合校內生物醫學、中草藥及藥物開發領域的研究優勢，培育具跨域能力、投入偏鄉與高齡照護體系之新藥研發人才。

    興大表示，面對高齡化社會所帶來的健康挑戰，並縮小城鄉醫療資源差距，中醫藥暨新藥開發研究所將結合校內在生物醫學、生命科學、小分子藥物及中草藥研究等領域的優勢，善用附屬林地資源，並攜手中部醫療中心及臨床專家，打造具前瞻性的中醫藥與創新藥物研發平台，導入人工智慧 （AI） 加速新藥開發流程。

    未來將AI技術應用於藥物標靶識別與適應症探索，透過老藥新用策略縮短臨床開發時程，結合細胞與疾病動物模型驗證，有效突破傳統藥物研發瓶頸。

    興大指出，該研究所核心發展重點涵蓋5大領域，傳染病診斷技術與中藥創新研發、老化相關疾病之突破性藥物開發、精準抗癌小分子藥物之設計與製備、生物資訊與藥物開發整合應用、中醫藥產業高階研發與跨域人才培育。

    研究成果將聚焦開發具成本效益與臨床應用潛力的治療策略，對應偏鄉與基層醫療的實際需求，推動台灣生醫產業升級與健康科技創新，進而提升國際競爭力。

    興大強調，醫學院也與彰化基督教醫院、台中榮民總醫院、童綜合醫院、秀傳醫療體系、光田綜合醫院等中部重要醫療機構簽署教學合作協議，建立緊密教學夥伴關係。

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