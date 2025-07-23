颱風肆虐嘉義、台南 慈濟協助清理85校

丹娜絲颱風過境重創嘉南地區，多所學校樹木傾倒、斷枝，慈濟基金會協助受災校園。（慈濟提供）

2025/07/23 20:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風過境重創嘉南地區，多所學校樹木傾倒、斷枝，慈濟基金會協助受災校園，學校動員大型機具切割並清運大部分大面積樹幹後，慈濟志工及青年志工也投入受災學校清掃，今天宣布完成85校清理作業。

慈濟基金會表示，在嘉義縣市及台南市完成包括中正大學、嘉義大學重點受災學院，83所中小學及其分校清理作業，恢復學習空間。

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慈濟表示，7月7日颱風來襲，志工到各居住社區查看受災狀況並回報慈濟嘉義及台南災害應變中心，災害應變中心回報災損情況給慈濟花蓮本會災害應變中心，先啟動受災地區熱食供應，嘉義縣市便當1萬0355個、台南市1萬0507個。

颱風造成校園樹木傾倒、教室損壞，暑假仍有許多學生需到校上暑期輔導、學校社團、校隊練習等，慈濟動員全台各地志工到嘉南災區進行災後校園清理行動，清理台南市36所中小學、嘉義縣市49所校園。

慈濟說，嘉義大學新民校區的近百位志工，是從北北基搭遊覽車專程南下，帶著工具投入清理；而中正大學校園受創範圍較大，慈濟志工、校方人員及慈濟號召的青年志工參與清理，還有花蓮慈濟大學來自南非、辛巴威、莫三比克等國的57位國際學生參與。

嘉義縣府指出，縣內多所偏遠學校受創嚴重，人力也不足，感謝慈濟動員全台志工，投入災區清理，展現高效行動力。

慈濟志工協助清理校園。（慈濟提供）

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