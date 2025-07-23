萬瓶防蚊液送暖防疫前線 台南民力齊心守護健康

圓山慈善事業發展協會與在地企業合力提供1萬瓶防蚊液，協助守護執勤人員健康。（基金會提供）

2025/07/23 20:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕登革熱疫情升溫，第一線警消與衛生人員不畏風險，堅守防疫崗位。圓山慈善事業發展協會攜手在地企業提供1萬瓶防蚊液，協助守護執勤人員健康安全，象徵民間力量全面投入防疫行列。

這批物資將優先配送至警政、消防與衛生單位，今（23）日於台南市警六分局舉辦防蚊液捐贈儀式。圓山慈善事業發展協會理事長楊哲明表示，希望這些防蚊液不僅能實質幫助，更傳遞社會對基層人員的感謝與敬意，「他們在烈日下辛勞付出，理當被好好守護。」

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參與此次公益的在地業者王子豪指出，作為台南在地企業，有責任、有使命，為這座城市盡一份力。透過這次協會的號召，也希望拋磚引玉，鼓勵更多企業加入防疫行列。皙淨團隊執行長林芸岑也說，這是對台南的感謝，也是與市民同行的方式。

市議員林依婷也到場力挺，警消人員是守護地方民眾生命財產安全的第一線，共同防範登革熱、保護自己，只有健康平安，才能更有力守護市民。

這場行動不只是物資援助，更彰顯台南民間團結與溫度，為防疫注入一股安定力量。

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