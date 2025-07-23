颱風外圍環流發威！週四中南部午後、北部慎防大雨

2025/07/23 23:10

週四受輕度颱風范斯高影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（記者田裕華攝）

〔即時新聞／綜合報導〕週四受范斯高颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫約31至35度。「竹節草」颱風也於今晚間8點於菲律賓呂宋島西側生成，一南一北雙颱共舞，不過，「竹節草」對台灣將沒有顯著影響。

輕度颱風范斯高、竹節草雙颱共舞，南北夾台。（擷取自中央氣象署網站）

週四北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生機率，入夜起北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，戶外活動請留意天氣變化。

氣溫方面，週四各地高溫約31至35度，台中及彰化內陸有局部36度以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

溫度方面，週四各地高溫約31至35度，台中及彰化內陸會有局部36度以上高溫發生機率，請注意防曬並補充水分，低溫約25至26度。離島部分，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至33度；馬祖晴時多雲，氣溫26至29度。

天氣風險公司指出，週四、五范斯高颱風西行通過台灣以北，東北部、北部地區將有間歇大雨機會，亦會伴隨強風浪，整體天氣不穩定，外出活動務必留意，雖然目前路徑偏北，但颱風接近程度仍須密切觀察，亦不完全排除氣象署發布海上颱風警報的可能。

紫外線指數部分，週四金門縣為「危險級」；台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週四受颱風外圍雲系影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

紫外線指數部分，週四金門縣為「危險級」；台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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