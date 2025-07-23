為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風外圍環流發威！週四中南部午後、北部慎防大雨

    2025/07/23 23:10
    週四受輕度颱風范斯高影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（記者田裕華攝）

    週四受輕度颱風范斯高影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（記者田裕華攝）

    〔即時新聞／綜合報導〕週四受范斯高颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫約31至35度。「竹節草」颱風也於今晚間8點於菲律賓呂宋島西側生成，一南一北雙颱共舞，不過，「竹節草」對台灣將沒有顯著影響。

    輕度颱風范斯高、竹節草雙颱共舞，南北夾台。（擷取自中央氣象署網站）

    輕度颱風范斯高、竹節草雙颱共舞，南北夾台。（擷取自中央氣象署網站）

    週四北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生機率，入夜起北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，戶外活動請留意天氣變化。

    氣溫方面，週四各地高溫約31至35度，台中及彰化內陸有局部36度以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週四各地高溫約31至35度，台中及彰化內陸有局部36度以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週四各地高溫約31至35度，台中及彰化內陸會有局部36度以上高溫發生機率，請注意防曬並補充水分，低溫約25至26度。離島部分，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至33度；馬祖晴時多雲，氣溫26至29度。

    天氣風險公司指出，週四、五范斯高颱風西行通過台灣以北，東北部、北部地區將有間歇大雨機會，亦會伴隨強風浪，整體天氣不穩定，外出活動務必留意，雖然目前路徑偏北，但颱風接近程度仍須密切觀察，亦不完全排除氣象署發布海上颱風警報的可能。

    紫外線指數部分，週四金門縣為「危險級」；台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週四受颱風外圍雲系影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    紫外線指數部分，週四金門縣為「危險級」；台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四金門縣為「危險級」；台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播