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    日本山口縣議員親送善款 力挺台南災後復原

    日台友好促進山口縣議會議員連盟會長島田教明（左）今日代表連盟捐贈30萬日圓，協助南市災後重建，由市長黃偉哲（右）代表接受。（台南市政府提供）

    日台友好促進山口縣議會議員連盟會長島田教明（左）今日代表連盟捐贈30萬日圓，協助南市災後重建，由市長黃偉哲（右）代表接受。（台南市政府提供）

    2025/07/23 20:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中度颱風「丹娜絲」重創台南，災後復原仍在持續，長期與台南友好的日本山口縣此時再度伸出援手。今（23）日該縣日台友好促進山口縣議會議員連盟會長島田教明、副會長友廣巖專程來訪，代表連盟捐贈30萬日圓善款協助災後重建，展現跨海情誼。

    台南市長黃偉哲親自接受捐贈，並回贈感謝狀。市府城市外交顧問野崎孝男、南市日本人協會理事長奧西克彥也一同見證。

    黃偉哲感謝山口縣多年來的情誼，並提到2016年地震時，對方亦曾捐款協助重建。此次災後第一時間再度關心與行動，更讓人深感溫暖。他強調，這份跨國情誼是台南珍貴的資產，盼雙方持續深化交流。

    島田會長除親手交付善款與山口縣議長慰問信，也於今天前往災區了解災情。他表示，希望這筆善款能略盡心意，並期盼山口與台南、日台之間的友好合作更加緊密。

    台南與山口於2023年締結為友誼市，雙邊互動熱絡。山口縣位於日本本州西端，是多位日本政要的故鄉，雙方交流由前首相安倍晉三胞弟岸信夫牽線促成，成為災難時彼此溫暖守望的重要夥伴。

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