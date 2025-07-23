科技治理防空污 屏縣PM2.5濃度達歷年最低

屏縣環保局加強稽查，空污防制展現成效。（圖由屏東縣政府提供）

2025/07/23 20:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕透過科技治理與跨界合作，屏東縣空氣污染防制見效，高污染事件日、PM2.5平均濃度，均降至歷年最低。

屏東縣長周春米今（23）日出席屏縣空氣品質維護及改善成果發表會時表示，屏東縣近年空氣品質改善成效卓著，不僅連續6年獲環境部業務總考核特優肯定，空污防制也已連續5年獲評特優。縣府推動「夜鶯早鳥計畫」及「天羅地網專案」，針對夜間非法廢棄物丟棄、燃燒進行稽查，並強化農業污染源管理、汰換老舊柴油車、擴大佈建空品感測器等措施，有效從源頭減少污染。

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根據環境部統計，全國PM2.5去（2024）年平均濃度每立方公尺14.1毫克，屏東縣為13.9 微克、高污染事件日去年為14站日，均創下屏縣歷年新低紀錄，在民意調查中，縣民對空氣品質的滿意度高達81%，創歷年新高，也已連續4年維持在8成以上，顯示在地居民對空氣變好的感受日益明確。

今日活動也頒發環保貢獻獎，表揚18個在空品維護上表現卓越的單位，涵蓋優良營建工地、績優機車排氣檢驗站、無煙環保餐廳、環保寺廟及空氣品質淨化區等。

屏東縣政府今天舉辦空氣品質維護及改善成果發表會。（記者羅欣貞攝）

屏縣擴大佈建空品微型感測器，目前已達500個，嚴密監控空品。（圖由屏東縣政府提供）

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