台師大女足抽血案》運休學院教評會審議 周台英維持解聘處分

台師大女足抽血案關鍵人物，教練周台英。（資料照）

2025/07/23 20:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足教練周台英因涉及球員抽血案面臨懲處，繼昨日競技系教評會決議將周解聘之後，該案今送運動休閒學院教評會審議，最終循系教評會之結果，仍決議解聘周，而最後一關校教評會，則預訂於週五召開會議。

周台英被控「抽血換學分」涉及校園霸凌及研究倫理等情事，案件爆發後，原教評會做出不得晉薪等5項懲處，被認為「輕放」，教育部當時也指出，周已達教師法解聘標準，要求校方2週內重審並做出適法決議。

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競技系昨再召開教評會，但一波三折，會議地點不僅臨時從公館校區換至林口校區，會後系主任鄭景峰以視訊說明時，更一度稱不便說明內容，引發一陣譁然，系方後才再發聲明指決議符合社會期待，意為決定將周台英解聘。

而原本傳出下一關院教評會將於本週四或週五召開，不料今日就召開會議，歷經數小時討論，運動休閒學院院長王鶴森會後表示，經院教師評審委員會詳閱並討論系教評會所送交之完整資料，綜合考量此案涉及權勢不對等、受害學生人數、對學生身心健康與受教權的衝擊，以及行為持續的時間與頻率等因素，已做出符合社會期待之決議，後續將移請校教評會處理。

事實上教育部「校園霸凌事件審議委員會」已依據調查報告，認定周台英行為符合《教師法》第14條、第15條所定之解聘及不得擔任教師（四年或終身）之相關要件，因此今院教評會循系教評會，同樣做出解聘決議。校方指出，校教評會預定於本週五開會審議，並將於會後對外說明審議最終結果。

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