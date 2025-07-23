丹娜絲重創台南！有線電視逾2700戶未復訊 南天有線提減免方案

受丹娜絲颱風影響，有線電視業者努力搶修。（台南市府提供）

2025/07/23 19:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受丹娜絲颱風影響，台南多區電力與通訊基礎設施嚴重受創，台南市政府也責請有線電視業者儘速恢復收視，並提出費用減免方案，以保障用戶權益。

市府表示，這次風災中，超過9成的南天有線電視公司用戶在台電復電後即可正常收視，約3%的用戶則因路樹倒塌、危桿尚未清除或其他障礙未排除，需待後續修復。截至今（23日），仍有逾2700戶尚未復訊，主要集中於二次災害區域、電桿傾斜未重立處及沿海個別斷線地區。

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為協助用戶減輕災後經濟負擔，南市府也要求南天有線電視公司提出災區用戶減免方案，凡因這次風災導致個別用戶無法正常使用有線電視及寬頻網路服務者，南天有線電視公司將依服務契約內容，視障礙修復情形與實際影響天數，按比例從寬減免費用，並於次月帳單中予以扣除。同時，7月份帳單將暫緩催收1個月，以體恤受災戶困難。

南天有線電視公司表示，在第一時間即啟動緊急應變機制，全面動員技術團隊展開大規模搶修作業，盼儘速恢復有線電視與網路服務。

丹娜絲颱風影響，台南通訊基礎設施受創，有線電視業者搶修恢復收視。（台南市府提供）

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