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    百年嘉義公園風災整建 日本樹木醫生來「體檢」

    日本樹木醫生笠松滋久（前右）今受邀到嘉義公園為樹木「體檢」，由嘉市府建設處長呂獎慧（前左）等人陪同。（記者丁偉杰攝）

    日本樹木醫生笠松滋久（前右）今受邀到嘉義公園為樹木「體檢」，由嘉市府建設處長呂獎慧（前左）等人陪同。（記者丁偉杰攝）

    2025/07/23 19:16

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕百年嘉義公園遭丹娜絲颱風重創，滿目瘡痍，清除工作尚待完成，市府今天邀請台灣愛樹保育協會攜手日本樹木醫生笠松滋久等人，為園區樹木「體檢」，其中射日塔周邊的台灣肖楠老樹群，在風災傾倒3棵已移除，今天檢視發現又有2棵出現樹幹腐朽中空傾斜，建議為保護民眾安全，儘速移除。

    日本社團法人街路樹診斷協會副會長笠松滋久、山下得男等人，由台灣愛樹保育協會會長曾檉銳一行人陪同實勘嘉義公園災後整建情形，市府建設處長呂獎慧、地政處長陳光興等官員到場引領，為園區樹木「體檢」。

    呂獎慧表示，風災造成全市公園及行道樹逾萬棵傾倒或斷枝，借鏡同為風災地帶的日本樹醫防災經驗，做為災後復原綠化植栽參考。

    笠松滋久說，此次颱風破壞力猶如龍捲風般造成樹木彎曲，導致傾倒或斷枝，他認為適當的維護和選擇合適樹種可降低風害的風險，避免選不耐風的豆科樹木，慎選防風樹木如樟樹等，且一定要讓樹木有生長空間，每年夏、冬2次定期修剪，並依其健康程度加以分類，以5年或3年為期修整樹形等方式，避免樹枝斷裂砸傷人。

    曾檉銳指出，嘉市土壤屬弱育土、較黏較硬，樹根扎不下去，「植穴基盤整備」最為關鍵，即做好植穴環境為樹木生長奠下基礎，某些不適合的外來種樹木就不要做為行道樹，定期修剪與檢查也很重要。

    建設處公園管理科長蔡弼元說，災後嘉義公園清除工作已完成65%，後續還有35%待完成，呼籲民眾7月底前勿入園區使用，將以最快速復原修繕園區，後續研議採逐步方式開放民眾入園。

    台灣愛樹保育協會會長曾檉銳現場檢測一棵樹幹腐巧的台灣肖楠。（記者丁偉杰攝）

    台灣愛樹保育協會會長曾檉銳現場檢測一棵樹幹腐巧的台灣肖楠。（記者丁偉杰攝）

    嘉義公園風災後滿目瘡痍，目前清除工作尚待完成。（記者丁偉杰攝）

    嘉義公園風災後滿目瘡痍，目前清除工作尚待完成。（記者丁偉杰攝）

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