雙喜臨門！ 彰化2教育園丁王麗惠、薛雅玲獲師鐸獎

湖東國小校長王麗惠（後排）帶領學生進行環保藝術創作，用創意守護海洋，展現教育熱忱與永續理念。（縣府提供）

2025/07/23 19:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕現在教育孩子的方式已經跟過去「恨鐵不成」的打罵方式大不同，老師要成為學生喜歡、家長信賴的好老師，並不是那麼容易！不過，彰化縣這2名老師做到了，今年（2025）師鐸獎名單揭曉，彰化縣溪湖鎮湖東國小校長王麗惠、線西鄉線西國小附設幼兒園教師薛雅玲，雙雙榮獲教育界最高榮譽師鐸獎。她們說，得獎是肯定，更是自我鞭策，要用更多熱忱繼續做好教育工作。

王麗惠在偏鄉教育深耕36年，堅持以愛為根、以韌為本，用善良、真誠、愛帶領孩子成長。她領導湖東國小成立全縣首所美術藝才班，推動多元課程與美感教育，曾獲教育部閱讀磐石學校、藝術深耕特優等肯定。她也透過凝聚教師、連結社區與外部資源，打造溫暖有特色的學習場域，讓偏鄉孩子也能閃閃發光。

請繼續往下閱讀...

薛雅玲則是幼教現場的溫柔力量，堅持讓孩子快樂、健康成長，發展帶得走的能力」。她自編童謠、設計紙影戲，讓幼兒從遊戲中學習，從實作中成長，也協助多所幼兒園課程轉型、通過評鑑，是縣內教保輔導團的重要成員，深受家長信賴。

縣長王惠美表示，教育是希望工程，老師就是孩子人生的工程師；感謝王麗惠、薛雅玲兩位老師多年來在教學現場默默耕耘，不僅引領教學創新，更用愛守護每位學生，是所有教育人的典範。

線西國小附設幼兒園教師薛雅玲（右）陪伴小朋友透過拼圖探索學習，在遊戲中啟發潛能，專注學習。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法