丹娜絲重創嘉南校園 慈濟助85校清掃倒樹環境

丹娜絲颱風重創嘉南地區，慈濟動員志工進入校園，幫忙清運校內倒樹，協助恢復上課環境。（慈濟基金會提供）

2025/07/23 20:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，嘉義、台南地區多所學校的樹木倒塌斷枝，環境滿目瘡痍，慈濟基金會今（23日）表示，已動員志工、青年投入打掃清潔，幫助85校在暑假返校日之前恢復校園環境，如中正大學受創面積大，號召花蓮慈濟大學57名國際學生繞半個台灣前往災區、一連3天協助，也有志工專程從基隆南下嘉義大學幫忙。

慈濟表示，丹娜絲颱風6日晚間重創嘉南地區，其中重災區的嘉義縣市及台南市，慈濟7日先行啟動受災地區熱食供應，到14日各災區大致陸續恢復水電，統計分別供應熱食便當，嘉義縣市10355個、台南市10507個。

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然而風災對嘉南沿海鄉鎮區造成嚴重的屋損及校園樹木傾倒、教室損壞，慈濟表示，儘管正值暑假，但仍有許多學生需到校上暑期輔導課、學校社團、校隊練習等，為此，慈濟也號召志工前往校園清掃，至今幫助中正大學、嘉義大學及83所中小學校等共85校。

慈濟指出，志工團隊熱心，其中投入嘉義大學新民校區清理的近百位志工，是從北北基縣市搭遊覽車專程南下，帶著工具投入行動。

而中正校園受創範圍較大，投入校園清理的除了有慈濟志工及校方人員外，還有慈濟號召的青年志工參與，以及遠從花蓮慈濟大學繞過半個台灣到嘉義的57位國際學生，這群來自南非、辛巴威、莫三比克等國際生連續3天幫忙。

嘉義縣教育局督學郭淑雅表示，嘉縣多校在風災中受損嚴重，校園環境凌亂不堪，偏遠地區人力不足，災後清理工作進展緩慢，慈濟志工的到來令人感動與安心。

慈濟志工進入嘉南地區的學校，幫忙清運因颱風倒塌的樹木，讓學子能安心上課。（慈濟基金會提供）

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