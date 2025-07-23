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    高齡換照保平安 澎湖開台天后宮交通安全宣講

    交通部高齡長者換照宣講列車，開抵澎湖開台天后宮。（澎湖監理站提供）

    交通部高齡長者換照宣講列車，開抵澎湖開台天后宮。（澎湖監理站提供）

    2025/07/23 18:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部「換照保平安、安全行車一世人，和鄉親作伙來開講」政策宣講行動列車今（23）日開抵離島澎湖，在開台天后宮廟口由交通部主任秘書沈慧虹主講，並邀集交通部公路局副總工程司王在莒、高雄區監理所長馮靜滿，以及澎湖縣長陳光復與天后宮主委蔡光明共同出席，吸引逾百位民眾參加。

    此次宣講特別以「換照保平安、安全行車一世人，和鄉親作伙來開講」為主軸，向在地鄉親說明交通部推動的「駕照管理3策略」，包括：加嚴初學者考照制度，從筆試與術科源頭提升用路人基本素養；強化違規者回訓制度，導入實地教育，降低再犯風險；優化高齡者換照制度，強化換照檢測項目，鼓勵搭配使用公共運輸。沈慧虹表示，「此次制度改革不是要限制或禁止高齡者駕駛，而是希望透過更貼近實際的檢測機制，協助長輩平安駕駛到老。」

    馮靜滿也說，近年積極投入駕照制度革新政策的在地推展，除與高雄、台東、屏東、澎湖等地方政府密切合作，也結合行動監理車深入偏鄉社區、廟會、關懷據點辦理換照與道路交通安全宣導服務。澎湖場宣講期盼讓高齡長者與民眾了解，交通部改革背後的初衷是「保障每一位用路人的安全與尊嚴」。

    交通部此次選擇在天后宮舉辦宣講活動，不僅象徵「平安出門、平安回家」的用意，更期盼透過「廟口」這樣貼近社區生活的場域，向長者與家庭傳達制度精神，化解近來社會高齡駕駛等議題的誤解與焦慮。

    澎湖開台天后宮協助廟口開講，獲交通部致贈感謝狀。（澎湖監理站提供）

    澎湖開台天后宮協助廟口開講，獲交通部致贈感謝狀。（澎湖監理站提供）

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