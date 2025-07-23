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    調降營運權利金! 台鐵高雄車站商業大樓2次招商 9/5截止收件

    台鐵高雄車站商業大樓今啟動二次招商。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站商業大樓今啟動二次招商。（記者王榮祥攝）

    2025/07/23 18:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵今公布高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間第二次公告招商，9月5日下午5時截止收件，跟第一次不同的是調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，希望降低民間機構前期投資疑慮及風險。

    台鐵高雄車站商業大樓第一次招商僅一家投標、未達標準而流標；台鐵廣納潛在投資人對第1次公告招商文件反饋意見，評估主要為業者擔心投資成本較高、建物尚在施工中無法完整評估，及高鐵南延屏東高雄方案施工期間營運狀況等風險。

    因此第二次公告招商以調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，期降低民間機構前期投資疑慮及風險。

    台鐵說明，租賃標的物為高雄車站商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓建築體為地上10層，坐落於地下化車站正上方；車站商業空間分布於車站地上1層、地下1層及地下3層，皆位於捷運、台鐵及各運具轉乘動線，租賃範圍之總樓地板面積合計53萬777.41平方公尺。

    有興趣投資人可至台鐵官網招商資訊內招商公告頁面（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/adr/rent-tender-1）免費下載本案招商文件，敬邀各界踴躍投資。

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