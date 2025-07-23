全國累計5.2萬房 民宿數量十年翻倍成長

觀光署統計，根據2025年5月資料，民宿有1萬2317家、5萬2493間房。（記者蔡昀容攝）

2025/07/23 18:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕民宿提供旅客在地化服務，包棟玩法更是蔚為風潮，民宿數量10年來顯著成長。觀光署統計，2015年5月至2025年5月，民宿從5556家增至1萬2317家，翻倍成長，遠遠超過旅館增長幅度，一般旅館數量成長11.8％，觀光旅館則是2.6％。

觀光署統計，2015年5月至2025年5月，民宿從5556家增至1萬2317家，成長121.6％；房數從2萬2431間增至5萬2493間，成長134％。

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一般旅館從2940家增至3288家，成長11.8％；房數從13萬3342間增至17萬1422間，成長28.5％。觀光旅館從113家增至116家，成長2.6％；房數從2萬6710間增至2萬6867間，成長0.5％。

觀光署表示，民宿是自然人以自宅空閒房間提供住宿，以家庭副業方式經營，入門門檻較低；旅館業則需以公司登記、觀光旅館則需要通過籌設許可，並有衛生及公共安全檢查等要求，在營運規模較商業化也有不同考量。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，疫情期間，國人不能出國，國旅出現大量需求，促進民宿申設；此外，民宿提供在地化服務，吸引不少旅客，也導致民宿數量增加快速。

旅館方面，劉喜臨分析，受疫情影響，旅館投資確實有停頓，導致疫後剛開放時，旅館數量並無顯著增加，不過四星、五星等高級旅宿投資有增加，國外也看好台灣旅遊市場，包括台灣科技產業、相關會議、展覽等MICE產業等，因此台北、高雄增加不少四、五星旅館。

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