雙颱共舞？范斯高、準竹節草互旋 專家：台灣附近恐上演藤原效應！

颱風論壇表示，范斯高和竹節草兩個系統會互旋，未來可能逐漸整合成一個大低壓帶，台灣附近將上演藤原效應。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/07/23 19:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第7號颱風「范斯高」已於今天（23日）上午生成，其外圍雲系可能明、後天（24日、25日）影響台灣；至於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，明天有機會增強為第8號颱風「竹節草」，不少人擔心接下來幾天會有雙颱環伺台灣。不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」直言，民眾不必太過擔心；粉專還說，雙颱系統互旋，可能會在台灣附近上演「藤原效應」！

中央氣象署今說明，范斯高颱風目前位於鵝鑾鼻東方9百多公里的海面，西北西轉北北西方向前進，外圍環流將在明後2天影響台灣，其中又以週五最接近，週六（26日）起逐漸遠離台灣並往中國浙江靠近並減弱，維持輕颱強度。由於范斯高規模較小，且只會在台灣周邊海域以外的區域行進，現階段預估發布相關警報機率不大。

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另外，準颱風竹節草後續若生成，會受到范斯高影響，路徑將呈現逆時針旋轉，經過呂宋島上空後，往朝北北東方向移動，對台灣沒有顯著影響。

颱風論壇今傍晚也表示，「一次兩個聽起來似乎很恐怖，但其實不用過度恐慌及擔心，只需要注意整個環流帶來的降雨（北台灣週四、五有大雨，內陸及山區強降雨），風勢的話雖有強陣風，但還不到站不穩的強勁。主因是范斯高本身發展不良，走到台灣東北方時已經很弱；準竹節草會先撞菲律賓呂宋島，出海後也很弱，大概也不行了。????」

不過颱風論壇預告，范斯高和竹節草兩個系統會互旋，未來可能逐漸整合成一個大低壓帶，「雙系統藤原（兩個熱帶氣旋互相接近時所產生的交互作用，又稱雙颱效應）的特殊景象，直接在台灣附近上演，有點酷！」

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