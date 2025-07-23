科學園區政策環評 環委建議考慮閒置工業區、評估用水量

國科會副主委蘇振鋼表示，在政策評估的指導原則之下，後續進入個案科學園區時，將依各地交通條件、相關環境資源等考慮。（記者黃宜靜攝）

2025/07/23 19:27

〔記者黃宜靜／台北報導〕高科技產業是台灣經濟命脈之一，國科會擬新設（含擴建）科學園區。環境部環評大會今（23）日審查「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」政策環評；環委建議，考慮設置地點鄰近工業區之閒置、未出租或未利用之土地狀況，優先檢討活化利用已劃設之工業用地，或評估目前已遭污染土地新設科學園區之可行性等；開發單位將依照環委相關建議，後續個案環評階段另案提出細部設計，再送環境部審議。

國科會表示，我國在半導體、人工智慧等戰略產業具優勢，原政策環評預估2036年新增1000公頃，科學園區總面積達5440公頃。目前全台科學園區營運約4472公頃、開發中或規劃中約869公頃，已達5341公頃，產業實際需求已超前預期。為因應產業擴廠需求，需超前部署規劃至2050年再新增2000公頃用地至7440公頃。

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會中開放旁聽民眾發言，環境權保障基金會副執行長許博任表示，該次政策環評中未見科學園區用電、用水量評估；該基金會研究員湯琳翔也指，因應我國2050淨零政策，理當要有目前及評估未來溫室氣體、用水等消耗量。

國科會副主委蘇振鋼表示，在政策評估的指導原則之下，後續進入個案科學園區時，將依各地交通條件、相關環境資源等考慮；至於用水、用電總量評估，雖然目前有相應的資訊搭配，但每個個案基地數據不同，因此僅能允諾進行淨零排放階段性目標、資源循環等。

在意見蒐集會議時，環委建議考慮新設（含擴建）科學園區之正當性與必要性，先盤點鄰近工業區之閒置、未出租或未利用之土地狀況，優先檢討活化利用已劃設之工業用地；同時，也建議納入氣候變遷因應與能源規劃、零廢棄及循環經濟、生態永續及建構綠色園區等。

今天則新增建議，評估目前已遭污染土地新設科學園區之可行性、新設（含擴建）園區事業廢棄物送至公營焚化設施比率目標小於1%等。

環境部環評大會今日審查「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」政策環評。（記者黃宜靜攝）

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