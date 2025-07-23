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    白沙赤崁後寮簡易浮具平台完工啟用 漁民上下船更安全

    白沙赤崁、後寮漁港潮差過大，澎湖縣議員宋昀芝、魏睿宏到場傾聽民意。（宋昀芝議員提供）

    白沙赤崁、後寮漁港潮差過大，澎湖縣議員宋昀芝、魏睿宏到場傾聽民意。（宋昀芝議員提供）

    2025/07/23 19:41

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖沿岸海砂囤積速度快，東北海域不少航道受阻，議員宋昀芝議員提出設置「浮動平台」建議，魏睿宏議員也呼應加強漁民安全，獲得縣長陳光復與眾多漁民的支持與肯定，目前澎湖縣內已有多處漁港陸續的推動這項有利漁民設施，對於年紀大的船員上下船的安全有很大的幫助。

    宋昀芝說，接獲漁民反映後，立即聯繫管理單位幫忙，非常感謝澎湖縣政府工務處積極到場協調處理。她會繼續傾聽漁民聲音，推動真正符合需求的建設，每一艘船都是漁民的心血，身為民意代表能做的基礎設施改善，就是對漁民最實際的助力。

    魏睿宏說，非常感謝縣長的重視與支持，以及工務處所有辛勞的同仁們，不辭辛勞、全力以赴，才能在短短一個半月內，就以超高效率完成赤崁與後寮的簡易式浮具工程。這樣迅速又完善的成果，真的讓所有漁民朋友都深受感動。接下來，他也會由村長與漁民朋友們共同協議，討論如何將浮具擺放在最適當的位置，發揮最大效益，讓這項澎湖縣政府用心推動的建設，真正造福地方、嘉惠漁民。

    浮動平台設立後，方便船員上下船。（魏睿宏議員提供）

    浮動平台設立後，方便船員上下船。（魏睿宏議員提供）

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