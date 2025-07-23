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    風災後台南垃圾爆量! 暫置場遭亂丟石綿瓦 環保局封閉納管

    風災後出現龐大垃圾量，台南市環保局設暫置區集中清運。（南市環保局提供）

    風災後出現龐大垃圾量，台南市環保局設暫置區集中清運。（南市環保局提供）

    2025/07/23 17:40

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲風災重創台南沿海地區，災後清除道路樹枝、落葉及大型家具垃圾，截至目前已處理約1萬5100公噸廢棄物，相當於平時7個月的量。環保局於11區設置46處臨時暫置區，方便就近集中清運，近日卻發現多處遭亂丟石綿瓦等有害廢棄物，另有地區反映堆置多日未清，環保局已啟動因應措施，本週起陸續納管封閉。

    為加速清運作業，環保局以「就近集中、統一運輸」機制，將七股、鹽水、將軍等偏鄉區域的廢棄物集中整理後，用大型車輛載往掩埋場處理，提升效率並減輕地方清運負擔。

    環保局副局長陳幸芬表示，暫置區原為災後緊急應變措施，並非一般垃圾場，但因接連發現疑似非災區廢棄物不當棄置、甚至混入整塊石綿瓦等情形，將自本週起陸續關閉場地並納入管理，同時強化進出車輛控管機制，防堵非法傾倒。

    例如下營區公所原商借宗教場所作為臨時堆置場，但因近日出現石綿瓦混入、容量也已飽和，今起先行關閉，待後續清理完成再視情況調整。

    截至目前，市府已登記災後石綿瓦通報達2355件，累計前往20區清運，清除170.59公噸，環保局已主動配送太空包至溪北各區，民眾可免費向區公所索取，並依規定將石綿瓦分類裝袋後申請清運。

    若家中仍有樹枝、磚瓦、鐵皮、家具等大型風災廢棄物，民眾可簡易分類後，透過電話聯絡當地清潔隊，或上環保局網站預約清運服務。

    災區出現大量石綿瓦清理問題，圖為災後景況。（讀者提供）

    災區出現大量石綿瓦清理問題，圖為災後景況。（讀者提供）

    為加速災損石綿清運速度，民眾務必配合將石綿分類、袋裝綁好。（南市環保局提供）

    為加速災損石綿清運速度，民眾務必配合將石綿分類、袋裝綁好。（南市環保局提供）

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