南京那位不夠看！「台版紅姐」偷拍激戰片外流尺度超大 本尊說話了

台版紅姐23日成台網熱議話題。（圖翻攝自X平台）

2025/07/23 18:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國偽娘網紅「南京紅姐」誘騙上千名男子發生性關係、偷拍影片外流牟利，近期成兩岸三地熱搜關鍵字，甚至日韓網上也有人在討論，沒想到台灣也有翻版「紅姐」，在網上化名「薇薇」釣男，手法與南京紅姐類似，受害者不乏擁有健美身材的帥哥。由於台版紅姐出沒地點大多在雙北，因此被網戲稱為「雙北薇妹」，目前警方已介入調查。

此事曝光後，薇薇經營的X社群馬上刪除大量露臉不雅照、更換頭貼，並且一度關版。但沒多久他的帳號又「復活」，澄清自己沒有販賣性愛影片，相關報導提到的人並不是他。

今有週刊報導，多在雙北活動的網黃「薇薇」，雖然不像南京紅姐「千人斬」，而且也在自介表明自己是「三性」，沒有假扮女子誆騙男人之虞，靠的是不輸女人的姣好容貌和身材，還時常在X平台發布裸露照片、煽情貼文邀約男網友發生關係，對象包含各行各業、各年齡層的男子，其中不乏健身鮮肉、運動員、斯文帥哥等，網路上有至少40多部性愛影像流傳。

和南京紅姐一樣，薇薇擅長與他人調情拉近關係，而且自豪「技術」卓越，常常把男人弄到「欲罷不能」，據稱尺度甚至比南京紅姐還大。不過薇薇拍攝影片時，男方似乎都知情，只是沒料到薇薇會把這些影像拿去賣錢牟利。警方表示，薇薇販售性愛影片的行為，若男方不知情，那就觸犯了刑法「妨害性隱私及不實性影像罪」，最高可處7年有期徒刑。如果男方知道薇薇拍攝、販賣影片牟利，那也觸犯刑法散播猥褻物品罪。

這起事件被曝光之後，薇薇馬上刪掉大量分享在X平台的不雅照片、更換自己的大頭貼、改名為「ee」，並且一度關閉版面。不過今天靠近中午時，薇薇的帳號「復活」，發文澄清：「媒體把我的文章照片和另一個三性放在一起，跟我完全不同人……有和我約過的都知道，我不可能會去賣性愛的影片，有夠誇張ㄟ？還收到私訊說有片嗎？太白目！文章中說的那位才會去賣，而且幾年前就看到，甚至外流別人的臉照，超級下流！希望媒體報導前可以先查閱真相才不會產生不可避免的謠言，謝謝！」

薇薇下午再發文：「希望那些媒體可以聯絡我，我會提供所有的匯款或收帳紀錄，因為報導的那個人完全不是我……無助又難過，只需要一個清白，謝謝。」

台版紅姐發文澄清。（圖翻攝自X平台）

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