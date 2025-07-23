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    嘉義縣新塭滯洪池5萬片光電板受損 彭啓明：最快週五完成清除

    新塭滯洪池受損光電板最快週五完成清除。（記者蔡宗勳攝）

    新塭滯洪池受損光電板最快週五完成清除。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/23 17:32

    〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風為嘉義縣帶來最大16級陣風，多處滯洪池水面型光電板受損，環境部長彭啓明今天勘查受損光電板清除情形時說，受創最嚴重的新塭滯洪池光電板受損約5萬片，環境部要求廠商儘速清除，本週廠商進駐大型機具處理，預計最快可在本週五完成清除。

    彭啓明說，新塭滯洪池鄰近新塭變電所，滯洪池附近道路狹小，風災後有多處電桿傾倒，阻礙通行；台電優先搶修恢復供電，光電板廠商初期無法進駐大型機具清除受損光電板，電力修復後，環境部、經濟部能源署及水利署合作、協調，協助廠商清除，廠商本週一已調派大型機具進入處理，加快清除速度。

    彭啓明說，新塭滯洪池光電板預計本週五完成清除，並要求其餘各滯洪池光電板廠商儘快清除受損光電板，光電板材料有92％可回收，水面型光電板的浮板也是以可回收材質製作，打撈、清除的廢棄物，將由合法廠商處理去化；民眾關心的水質部分，每2週檢測一次，上週檢測結果無重金屬危害，下週將再檢測，因非自然產物殘留，仍可能會有影響，正密切監控。

    縣府經濟發展處說，嘉義縣滯洪池大型光電案場包括新塭、新庄農場、溪墘、公館、荷苞嶼及貴舍共有6處，總裝置容量約95MW，災損估算約4成。

    縣府協助業者媒合受損光電板暫置場，新塭滯洪池部分已協助提供水產精品加值產業園區停車場，並媒合園區尚未建廠廠商腹地租借，面積共約1.5公頃，供新塭滯洪池光電業者暫時放置受損光電板，全縣各滯洪池光電板清除工作，已要求各廠商儘速於8月初完成。

    環境部長彭啓明。（記者蔡宗勳攝）

    環境部長彭啓明。（記者蔡宗勳攝）

    義竹鄉新庄農場滯洪池。（記者蔡宗勳攝）

    義竹鄉新庄農場滯洪池。（記者蔡宗勳攝）

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