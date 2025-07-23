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    阿里山風災影響團客減少 嘉縣府推「小小鐵道迷集章」吸引親子遊

    嘉義縣政府推出「小小鐵道迷集章」，歡迎家庭親子遊，搭乘阿里山林鐵火車。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府推出「小小鐵道迷集章」，歡迎家庭親子遊，搭乘阿里山林鐵火車。（記者王善嬿攝）

    2025/07/23 17:21

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風過後已3週，嘉義縣阿里山公路災後恢復，然而原本預定到山區旅遊的團客，受風災影響取消，民宿、飯店住宿減少約1至2成，嘉義縣文化觀光局推出「小小鐵道迷電子集章活動」活動，推薦親子家庭自駕遊，深入鄒族部落、體驗阿里山林鐵火車消暑一夏。

    阿里山鄉優遊吧斯鄒族文化部落業者鄭虞坪說，以往暑假是旅遊旺季，去年同期假日每天入園人數達500、600人，受丹娜絲颱風影響，上週末減少為400人，而平日幾乎沒有旅遊團，僅零星散客包車上山。

    鄭虞坪表示，丹娜絲颱風造成嘉義縣平地、海區嚴重災情，阿里山公路也有多處樹木倒塌，但颱風後兩天，已陸續清理完成，道路恢復通行。

    嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩說，颱風後天氣炎熱，仍有遊客到阿里山避暑，但大部分一日往返，住宿率較往年同期少1、2成，阿里山公路雖已清理完成，通往深山的部分道路還在修復，如沒有颱風，8月平日住宿率應可達6、7成。

    嘉縣文觀局表示，嘉義擁有高山鐵道、森林與豐富的原住民文化資源，包括優遊吧斯鄒族文化部落、阿里山國家森林遊樂區、奮起湖老街等景點，適合親子旅遊，暑期還推出「小小鐵道迷電子集章活動」，串聯阿里山林業鐵路17處站點，加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號打卡集章，除有機會獲得優惠券，完成3處集章可獲限量鐵道迷證書，活動即日起至8月31日。

    優遊吧斯鄒族文化部落適合親子自駕旅遊。（記者王善嬿攝）

    優遊吧斯鄒族文化部落適合親子自駕旅遊。（記者王善嬿攝）

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