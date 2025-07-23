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    恐有雙颱共舞！竹節草颱風最快明生成 大罷免投票日天氣還有變數

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/07/23 17:13

    〔記者林志怡／台北報導〕近期熱帶系統發展旺盛，中央氣象署說明，今日上午生成的范斯高颱風外圍環流將在明後2天影響台灣，北台灣將有不定時降雨，入夜後有機會出現局部大雨，雖范斯高預計於週六逐漸遠離，但受西南風影響，中南部有不定時降雨，其他地區需注意午後雷陣雨，但實際天氣視范斯高颱風減弱情況而定。

    中央氣象署預報員林定宜說明，范斯高颱風目前位於鵝鑾鼻東方940公里海面，朝西北西轉北北西方向前進，外圍雲系將於明後2天影響台灣，其中又以週五最接近，週六起逐漸靠近浙江附近海面並減弱，維持輕度颱風強度，暴風半徑則維持在較小程度。

    此外，林定宜指出，目前預估范斯高颱風會保持較小規模，維持在台灣周邊海域以外的區域行進，但若暴風圈若有擴大、路徑偏南情況，或在週五、週六進入中國地區時減弱速度較慢，不排除有海上颱風警報，但現階段預估發布相關警報機率不大。

    林定宜也指出，目前菲律賓東方海面至南海均屬季風低壓區，有眾多熱帶擾動，呂宋島西側今日下午生成一處熱帶性低氣壓，明天有機會增強為今年第8號颱風「竹節草」，且後續此一低壓系統受到范斯高颱風影響，路徑將呈現逆時針旋轉，經過呂宋島上空後，往朝北北東方向移動，對台灣沒有顯著影響。

    對於未來一週天氣，林定宜表示，明後天受范斯高颱風外圍雲系影響，台灣周邊轉吹東北風，北台灣、東北部地區有不定時短暫陣雨，中午過後的中南部地區、各地山區有局部大雨，且明晚范斯高颱風更加接近，基隆北海岸、北部局部地區有局部大雨，後天中午過後，中南部地區、各地山區有局部大雨。

    週六、週日隨著范斯高颱風遠離，台灣持續受低壓帶影響，周邊轉為西南風，中南部地區有不定時降雨，並有局部大雨，其他地區有午後雷陣雨，週日至下週三維持西南風的環境，中南部地區有不定時局部短暫雷陣雨，其他地區有午後局部短暫陣雨出現。

    林定宜也提醒，今晚至明天受范斯高颱風接近影響，雲林以北至桃園、台東、恆春半島、澎金馬有可能平均6級、陣風8級以上強風發生機率，沿海活動注意安全。

    7/24陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖由中央氣象署提供）

    7/24陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖由中央氣象署提供）

    7/24上午預報浪高。（圖由中央氣象署提供）

    7/24上午預報浪高。（圖由中央氣象署提供）

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