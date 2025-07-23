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    7台潛盾機年底全數發進 桃捷綠線2030年全線通車

    桃園市長張善政主持市政會議，聽取捷運工程簡報。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政主持市政會議，聽取捷運工程簡報。（記者謝武雄攝）

    2025/07/23 17:12

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線第1階段（坑口-藝文特區段）預計2026年底通車，至於綠線南段八德區部分，新闢6號生活圈道路、德和路1段已提前於4月通車；介壽路沿線管線遷移將於年底前完成，屆時7台潛盾機將全數發進，朝2030年全線通車目標邁進。

    捷運工程局長劉慶豐表示，捷運綠線北段預計9月底開始進行高架段列車高速運轉測試，號誌系統則於明年初啟動列車自動運轉動態測試，工程朝如期通車目標邁進；至於捷運綠線延伸中壢段部分，持續辦理招標前置作業，其中G29車站設於霄裡公園，將與桃園市立醫院連通，未來綠線、延伸中壢段與機場捷運連通後，將構成桃園大環狀骨幹；此外，綠線捷運延伸大溪段將於10月送件，力拚明年底前獲中央核定。

    劉慶豐說，捷運棕線先期工程將於7月底上網公告，並啟動騎樓整平、人行道鋪面改善、路樹與電箱遷移等作業，8月完成現勘及核定，年底前完成主體工程招標；另桃園長庚線也將調整路線至南崁溪畔，縮短與棕線BR06站距離，強化轉乘機能；BR02站則將規劃設置空橋銜接龍華科技大學，提升通學動線與安全性。

    桃園市長張善政今於市政會議，聽取捷運工程局「桃園捷運推動進度及成果」專題報告說，感謝第一線人員的辛勞付出，市府將持續以「市民有感、城市前瞻」為核心，穩健推動捷運建設，打造安全、宜居、永續的桃園。

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