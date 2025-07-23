台師大女足抽血案 檢調今約詢4名學生作證

檢調今日約詢台師大部分學生，吹哨者簡奇陞今並未被約詢。（資料照）

2025/07/23 17:15

〔記者王定傳／台北報導〕國立台灣師範大學女子足球隊教練周台英，被控以扣學分強迫學生連續14天配合每天3次抽血人體試驗，要學生回繳受試者費用，引起各界關注；台北地檢署上週剪報分「他」字案，將周台英列為刑法強制等罪嫌被告調查，指揮檢察事務官、調查局台北市調查處調取資料、查扣血液檢體後，今上午指揮台北處調查官約談4名參與研究的學生，鞏固事證並釐清疑點，訊後均請回；據了解，吹哨者簡奇陞今並未被約詢。

北檢上週分案交由打擊民生犯罪組檢察官調查後，檢察官火速指揮檢事官及調查官持北檢函文向台師大調取案關研究計畫資料，同時要求台師大不得銷毀、隱匿、刪除或處分研究計畫現存相關文件，並應妥善保管，如有違反，將依法究責，另先予留存、扣押台師大尚在保存中的血液檢體；另一方面，調查官也持函文向教育部、國科會調取相關資料。

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民進黨立委陳培瑜是在去年11月揭露這起事件，並質詢國科會，原因是她接到學生投訴，國科會所推動的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究項目，有足球教練涉及不當對待，例如以扣學分威脅學生連續14天配合每天3次抽血，抽血初期甚至由無醫事人員資格者進行，宛如白老鼠，且教練還要學生繳回受試者費用；今年7月15日吹哨者簡奇陞更在記者會中勇敢摘下墨鏡向媒體訴說此事，引起各界關注。

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