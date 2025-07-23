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    黑狗衝出咬人！飼主竟怪他「不走別路」 未繫繩釀禍挨罰又挨告

    太平區熱炒店黑狗疑咬傷路過騎士。（讀者提供）

    太平區熱炒店黑狗疑咬傷路過騎士。（讀者提供）

    2025/07/23 17:08

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中太平區一家熱炒店將黑狗養在店門，張姓騎士（20歲）深夜路過，疑遭黑狗衝出咬傷大腿，飼主鄭男（40歲）當時激動稱「明知會咬人，為何要挑釁牠不走別路」，也認為未繫繩肇禍承諾負擔醫療賠償，不過，飼主未出面調解，遭張男提出傷害告訴，台中市府表示，攻擊性犬隻未鏈繩牽引，違反動物保護法第29條規定將裁罰飼主3萬元以上。

    太平警分局今天表示，張男於5月22日深夜騎經振福路熱炒店，遭黑狗衝出咬傷，飼主鄭男當時稱家犬未繫繩咬傷路過張男，承諾負擔醫療賠償，不過，鄭男事後未出面協調，張男前幾天騎車再經過熱炒店，見犬隻仍未繫繩險遭機車撞上，幾天前到分局提出傷害告訴。

    張男將被咬經過po上脆（Threads）社群，影片中，張男大腿遭咬出兩道傷口，飼主控制黑犬後，激動表示明知牠會咬人，為何要挑釁牠、不走別條路，張男忍痛回稱，我慢慢騎過來哪有挑釁。

    新平派出所長陳信宇說，張男大腿受傷原暫保留告訴，不過，事後調解過程飼主鄭男未到場，犬隻也疑似繫繩問題，張男後續又差點撞到再度衍生不滿，前幾天向飼主鄭男提出傷害告訴。

    台中市動物保護防疫處副處長姜淑芳說，太平疑犬隻攻擊人事件，相關攻擊性犬隻應有適當防護措施，違規將依違反動物保護法第29條規定，裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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