為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與棒球場同包商 竹市華德福校園挖出廢棄物 市府：已刑事告發

    新竹市華德福實驗學校校園草皮層挖出廢棄物，與棒球場屬同個包商，對此市府已進行刑事告發、將追究廠商責任。（新竹市府提供）

    新竹市華德福實驗學校校園草皮層挖出廢棄物，與棒球場屬同個包商，對此市府已進行刑事告發、將追究廠商責任。（新竹市府提供）

    2025/07/23 17:12

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市華德福實驗學校今年2月進行樹木移植時，發現疑似有掩埋大量廢棄物，今年6月開挖後，底下埋的廢棄物與新竹棒球場是同一統包商（巨佳營造），疑似在其承攬的「新竹市華德福實驗學校新建工程」範圍內草皮下土層違法掩埋廢棄物、並有竹市育賢國中相關字樣，懷疑華德福學校廢棄物來自巨佳營造2019年承攬「新竹市育賢國民中學校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」，市府今天進行刑事告發，並將追究到底，還市民公道。

    市府指出，因華德福實驗學校草皮下的廢棄物與新竹棒球場同一施工廠商，因此啟動行政調查，6月委託專業技術團隊辦理地球物理探測，並在7月局部開挖，結果發現多種營建廢料，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等，甚至包含學期教學計畫表等行政文件，經調閱資料，巨佳營造曾在2019年承攬「新竹市育賢國民中學校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」，懷疑相關廢棄物來自該工程，並搬運掩埋到華德福學校草皮下土層。

    市府說明，巨佳營造同時為華德福學校新建工程、育賢國中老舊校舍拆除工程承攬廠商，且兩案施工時程有重疊。質疑廠商涉嫌將育賢國中拆除工程產生的廢棄物，違法轉移並掩埋於華德福學校，以規避廢棄物清運及處理成本，情節重大，除涉及《廢棄物清理法》，也可能觸犯《刑法》竊佔、詐欺等罪名，今天正式提起刑事告發，追究廠商責任。

    新竹市府啟動行政調查，6月委託專業技術團隊辦理地球物理探測，並在7月局部開挖華德福校園，結果發現多種營建廢料，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等。（新竹市府提供）

    新竹市府啟動行政調查，6月委託專業技術團隊辦理地球物理探測，並在7月局部開挖華德福校園，結果發現多種營建廢料，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等。（新竹市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播