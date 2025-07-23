與棒球場同包商 竹市華德福校園挖出廢棄物 市府：已刑事告發

新竹市華德福實驗學校校園草皮層挖出廢棄物，與棒球場屬同個包商，對此市府已進行刑事告發、將追究廠商責任。（新竹市府提供）

2025/07/23 17:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市華德福實驗學校今年2月進行樹木移植時，發現疑似有掩埋大量廢棄物，今年6月開挖後，底下埋的廢棄物與新竹棒球場是同一統包商（巨佳營造），疑似在其承攬的「新竹市華德福實驗學校新建工程」範圍內草皮下土層違法掩埋廢棄物、並有竹市育賢國中相關字樣，懷疑華德福學校廢棄物來自巨佳營造2019年承攬「新竹市育賢國民中學校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」，市府今天進行刑事告發，並將追究到底，還市民公道。

市府指出，因華德福實驗學校草皮下的廢棄物與新竹棒球場同一施工廠商，因此啟動行政調查，6月委託專業技術團隊辦理地球物理探測，並在7月局部開挖，結果發現多種營建廢料，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等，甚至包含學期教學計畫表等行政文件，經調閱資料，巨佳營造曾在2019年承攬「新竹市育賢國民中學校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」，懷疑相關廢棄物來自該工程，並搬運掩埋到華德福學校草皮下土層。

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市府說明，巨佳營造同時為華德福學校新建工程、育賢國中老舊校舍拆除工程承攬廠商，且兩案施工時程有重疊。質疑廠商涉嫌將育賢國中拆除工程產生的廢棄物，違法轉移並掩埋於華德福學校，以規避廢棄物清運及處理成本，情節重大，除涉及《廢棄物清理法》，也可能觸犯《刑法》竊佔、詐欺等罪名，今天正式提起刑事告發，追究廠商責任。

新竹市府啟動行政調查，6月委託專業技術團隊辦理地球物理探測，並在7月局部開挖華德福校園，結果發現多種營建廢料，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等。（新竹市府提供）

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