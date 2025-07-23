「失物招領」公告引矚目 「菓葉潮位觀測站」正主出面明拆除

菓葉海港設立的潮位觀測器，經過「失物招領」後，「正主」出面善後。（許育愷提供）

2025/07/23 16:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議員許育愷在臉書一則「失物招領」貼文，引發外界矚目。在湖西鄉菓葉漁港1個擺放多時的設備，上面書寫「菓葉潮位觀測站」及台電開發基金補助等字樣，由於已經危害漁港基礎建設，需要盡速拆除 但詢問各單位都不清楚來源，因此張貼「失物招領」公告，終於引出「正主」出面，明（24）日拆除。

許育愷表示，這具大型設施，從外觀大概判讀是「菓葉潮位觀測站」，但功能為何？哪個單位架設？沒人知道，當地耆老僅知是在2011年左右設立的，其他資訊不明。今日會引起注意，是因為它不僅妨礙漁船停靠，而且重量已造成堤面和碼頭損壞，對民眾來說是「生雞蛋沒有，放雞屎有」，問了幾個單位又無人承認，真是讓地方傷透腦筋了！

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台電開發處表示，2018年到2020年，委託學術單位進行菓葉潮位研究，但研究案早已結案並將相關觀測設備撤除，且將場地復原，確定不是當年的研究案潮位觀測設備；該設備應該是更早之前委託「成大水利海洋研究發展文教發展基金會」設立。

因年代久遠，相關資料已不可考，經詢問「成大水利海洋研究發展文教發展基金會」，基金會承認為其所設，並將在明日派員拆除。只是令許育愷議員不解的是，為何計畫結束後，仍閒置多時不處理，任由儀器壞掉，危及公共安全。

潮位觀測器影響漁船進出，並導致碼頭邊堤破壞。（許育愷提供）

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