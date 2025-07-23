為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「失物招領」公告引矚目 「菓葉潮位觀測站」正主出面明拆除

    菓葉海港設立的潮位觀測器，經過「失物招領」後，「正主」出面善後。（許育愷提供）

    菓葉海港設立的潮位觀測器，經過「失物招領」後，「正主」出面善後。（許育愷提供）

    2025/07/23 16:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議員許育愷在臉書一則「失物招領」貼文，引發外界矚目。在湖西鄉菓葉漁港1個擺放多時的設備，上面書寫「菓葉潮位觀測站」及台電開發基金補助等字樣，由於已經危害漁港基礎建設，需要盡速拆除 但詢問各單位都不清楚來源，因此張貼「失物招領」公告，終於引出「正主」出面，明（24）日拆除。

    許育愷表示，這具大型設施，從外觀大概判讀是「菓葉潮位觀測站」，但功能為何？哪個單位架設？沒人知道，當地耆老僅知是在2011年左右設立的，其他資訊不明。今日會引起注意，是因為它不僅妨礙漁船停靠，而且重量已造成堤面和碼頭損壞，對民眾來說是「生雞蛋沒有，放雞屎有」，問了幾個單位又無人承認，真是讓地方傷透腦筋了！

    台電開發處表示，2018年到2020年，委託學術單位進行菓葉潮位研究，但研究案早已結案並將相關觀測設備撤除，且將場地復原，確定不是當年的研究案潮位觀測設備；該設備應該是更早之前委託「成大水利海洋研究發展文教發展基金會」設立。

    因年代久遠，相關資料已不可考，經詢問「成大水利海洋研究發展文教發展基金會」，基金會承認為其所設，並將在明日派員拆除。只是令許育愷議員不解的是，為何計畫結束後，仍閒置多時不處理，任由儀器壞掉，危及公共安全。

    潮位觀測器影響漁船進出，並導致碼頭邊堤破壞。（許育愷提供）

    潮位觀測器影響漁船進出，並導致碼頭邊堤破壞。（許育愷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播