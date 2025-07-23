台師大女足抽血案》送審研究對象不含學生 IRB主委陳學志：與實際執行不符涉及違法

台師大人體研究倫理審查委員會（IRB）主任委員陳學志出席立法院公聽會。（擷取自國會頻道）

2025/07/23 17:01

〔記者邱芷柔／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，台師大IRB（人體研究倫理審查委員會）主任委員陳學志今（23日）出席立法院公聽會表示，涉案研究計畫送審內容與實際執行不符，已涉及違法，校方感到痛心，將誠實面對、勇敢承擔。

此次爆發爭議的研究案為國科會補助的研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由台師大教授陳忠慶主持，長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、教授葉士青共同執行。學生指控，在寒暑假期間被迫連續14天、每天抽血3次，若不配合就面臨扣學分威脅，甚至傳出抽血者並非醫事人員。

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陳學志指出，IRB去年底啟動查核後發現，該計畫送審資料中標明研究對象為大專現役球員與木蘭足球聯賽選手，並未提及台師大學生；申請表也未勾選易受傷害族群，導致當初無法察覺潛在的權力不對等問題，無從嚴格要求。他強調，若研究內容有所變更，依法應重新申請並更新知情同意書，否則即屬違規。

目前台師大已啟動全面清查，針對陳忠慶、教練周台英等人過往相關研究進行盤點，初步資料顯示周台英涉及研究不到10件，陳忠慶則因資歷較深，數量較多。針對外傳跆拳道隊也有類似抽血研究，陳學志表示，抽血在運動科學屬常見項目，關鍵在是否遵循研究倫理與法規，目前教育部已要求全校體育相關領域涉及血液樣本的研究案一併調查。

針對外界關心的血液樣本流向，陳學志表示，部分已依規定銷毀，涉及女足案的檢體則因司法調查遭查扣。他說，教育部已要求全面清查體育學領域所有涉及人體研究與血液樣本的計畫，僅有3名職員的人力面臨龐大工作量與部分教授反彈，壓力極大，但仍會全力以赴。他也強調，未來將強化審查機制，防止重蹈覆轍。

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