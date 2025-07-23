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    西螺大橋有個日本雙胞胎？ 「四萬十川橋」比它早誕生26年

    四萬十川橋酷似台灣的西螺大橋。（前漁業署長張致盛提供）

    四萬十川橋酷似台灣的西螺大橋。（前漁業署長張致盛提供）

    2025/07/23 16:48

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕日本四國高知縣竟藏著一座「西螺大橋」！「四萬十川橋」建於1926年，足足比西螺大橋早26年完成，兩者均為紅色的鋼樑鐵橋，但長度是西螺大橋的1/4。前漁業署長張致盛日前到日本旅行，來到這裡打卡拍照，今PO照到網路，朋友說「你去看C羅？（西螺）」，張致盛連忙說「再仔細看，這是西螺大橋嗎？」原來是西螺大橋的「孿生兄弟橋」，同樣是華倫式桁架（WarrenTruss）結構設計的橋樑。

    張致盛說，四萬十川橋跨越高知縣的的四萬十川，它被譽爲「日本最後的清流」，這座橋於1926年通車，因橋身漆為紅色，今日都稱紅鐵橋（赤鉄橋）。

    他說，紅鐵橋長度507.2公尺，寬5.5公尺，大清早時人車並不頻繁，紅鐵橋的兩側有保留車道供行人及自行車通行，曾是四國境內第一大橋。

    張致盛將照片PO到臉書後引發朋友的熱烈回應，大家無不以為是橫跨濁水溪的西螺大橋，西螺大橋1953年通車，是台灣戰後重要基礎建設，由美國援建，採用美國鋼鐵公司製造的鋼桁架，當時為全台最長橋梁，號稱「遠東第一大橋」，僅次於美國舊金山金門大橋，見證台灣戰後經濟復甦。

    網友最大的疑問，四萬十川橋為何跟西螺大橋如此神似，「是否存有抄襲問題？」有土木專家回答，兩者都華倫式桁架（WarrenTruss），這是一種常見的桁架結構，以其三角形幾何設計提供高效的承重能力，廣泛應用於橋梁設計中，早在上世紀初就廣泛應用於全世界的橋樑設計。

    日本高知縣四萬十川橋酷似台灣的西螺大橋。（前漁業署長張致盛提供）

    日本高知縣四萬十川橋酷似台灣的西螺大橋。（前漁業署長張致盛提供）

    四萬十川橋酷似台灣的西螺大橋。（前漁業署長張致盛提供）

    四萬十川橋酷似台灣的西螺大橋。（前漁業署長張致盛提供）

    西螺大橋。（資料照）

    西螺大橋。（資料照）

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