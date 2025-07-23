桃園市兒美館有怪獸 幫小朋友尋找最適合怪獸夥伴

「從野獸出發—有怪獸主題書展」，其中在「幻想床鋪區」，好好讀一本床邊怪獸。（圖由文化局提供）

2025/07/23 16:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立兒童美術館自即日起至11月9日，舉行「從野獸出發—有怪獸主題書展」，書展從經典繪本「野獸國」出發，精選世界各地怪獸主題的繪本作品；書展也規劃「限定版怪獸」、「經典款怪獸」、「特有種怪獸」、「和怪獸一起玩」、「怪獸陪你長大」等主題書區，還有互動小遊戲機台，讓觀眾在閱讀與遊戲體驗中，尋找到最適合自己的怪獸夥伴。

1963年出版的野獸國（Where the Wild Things Are）曾獲美國凱迪克大獎、國際安徒生大獎等多項童書創作獎項，是譽為「圖畫書界畢卡索」的莫里斯．桑達克生涯代表作，該書至今全球累積銷量超過1900萬冊，曾被改編為動畫短片、舞台劇，並在2009年改編成真人電影「野獸冒險樂園」，多年來深受全球親子喜愛，堪稱是歷久不衰經典繪本。

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書展的「幻想床鋪區」，靈感即是來野獸國繪本，在這裡除了選有了多本與床鋪、創造力相關的怪獸主題繪本外，還設有「莫里斯．桑達克專區」，讓大小朋友可以認識這位大師的更多作品。

「從野獸出發—有怪獸主題書展」於3樓兒童藝術圖書空間外區展出，展出期間會陸續公布延伸活動，詳情可至市美館官網與臉書粉絲專頁查詢。

「從野獸出發—有怪獸主題書展」，別忘了抽一隻專屬的床邊怪獸。（圖由文化局提供）

「從野獸出發—有怪獸主題書展」，各種不同特色的怪獸，等你來細細挖掘。（圖由文化局提供）

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