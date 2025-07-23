以學生為本20年如1日 僑平國小校長何憲昌獲師鐸獎

嘉義市政府教育處長郭添財（左三）今天到僑平國小貼紅榜，為校長何憲昌（右三）獲師鐸獎肯定祝賀。（嘉義市政府提供）

2025/07/23 16:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市56歲僑平國小校長何憲昌，任教職36年，當校長就滿20年，他以服務代替指使、以陪伴取代命令的「僕人領導」精神，營造溫馨永續教育環境，20年來，每天早上風雨無阻在校門口迎接學生，課程、校園設施、創新活動以學生為本，提供孩子舞台、讓孩子與學習共舞，獲今年師鐸獎肯定。

市長黃敏惠表示，何憲昌是嘉義教育最動人典範，用20年的堅持與愛心，把孩子放心上，把學校放手中，從課程改革到行政領導，從弱勢扶助到共好推動，用實際行動體現嘉義市教育的核心價值。

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嘉義市政府教育處長郭添財今到僑平國小貼紅榜，對校長何憲昌給予肯定與祝賀。

郭添財說，何憲昌校長關心同事、陪伴學生，引領學校在穩定中創新、在創新中成長。師鐸獎象徵長期教育工作的專業與承擔，何校長獲獎是對其持續耕耘最深刻的肯定。

何憲昌去年在僑平國小第一任期屆滿，因有老師詢問「校長，您會不會留下來？」觸動他教育初衷情懷，讓他義無反顧再參與遴選，並延續從蘭潭國小獲得校長領導卓越獎以來的初衷，相信有健康快樂的老師，才能教導出健康快樂的學生，學校若充滿善的循環與正向氛圍，便能培養出有品格的孩子、快樂教學的老師，以及安心信任的家長。

何憲昌說，教學現場有很多優秀老師，此次獲獎是因為幸運；他分享校長職務，就是以服務、陪伴的「僕人領導」精神陪伴老師，並營造學校多元教育環境，讓孩子找到興趣與方向。

僑平國小校長何憲昌（右）獲師鐸獎，教育處長郭添財（左）今天貼紅榜祝賀。（嘉義市政府提供）

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