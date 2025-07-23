通訊中斷影響大 南市府爭取5大補償方案、業者允1週內回覆

南市府今日偕同中華電信與市府單位說明恢復電信通訊搶修進度。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/23 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風造成溪北多處地區停電斷訊，基地台故障、電纜線掉落，導致通訊品質不佳，影響民眾通行與通訊權益。市長黃偉哲對此高度關切，指示法制處協調電信業者儘速恢復通訊品質，經研商會議，爭取5大補償方案，要求業者從優、從寬、從速提供補償。

南市府法制處今（23）日表示，已於21日邀集邀集中華電信、遠傳電信、台灣大哥大電信等三大電信業者及國家通訊傳播委員會召開研商會議，會中提出5項補償建議，包括災區月租費減免2個月；免費換卡；換機7折；維修與配件8折；重災區帳單催繳延長至3個月。三大業者與會代表允諾1週回覆可行方式，以維護消費者通訊權益。

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法制處指出，會後並赴後壁區土溝、長短樹等地實測，瞭解實際通訊狀況，經實測雖基地台已復原，但仍有收訊不良，致通訊品質不穩定或不良情事，已要求業者加速修復電信設備，確保災區通訊品質。

中華電信表示，行動電話的整體覆蓋率已達到95%，刻正積極搶修建設，恢復覆蓋率；戶外纜線部分搶修到9成以上；固網每日投入各區210名人力，期在最短時間內恢復。中華電信客戶撥打123客訴專線，將有專人列管用戶問題。

在遠傳部分，遠傳公司表示仍有8個基地台尚待修復，目前已恢復99.5%的通訊，災區民眾7月底前都可到遠傳門市免費充電及手機檢測、免費更換受損SIM卡等。

至於台灣大哥大公司則表示，目前除零星鐵塔重大損壞仍有小範圍局部影響外，所有區域已大致復原。另有7站為鐵塔站點，也都以臨時工法恢復發射，但天線涵蓋高度較低，須待鐵塔重建後才能完全恢復原來的訊號涵蓋，現行先以行動基地台支援，鐵塔預計今年8至10月重建完成。

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