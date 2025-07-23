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    搶供新馬旅客 桃園推小團包車遊程搶客

    北北基桃將組團赴新加坡推廣旅遊。（圖由觀光旅遊局提供）

    北北基桃將組團赴新加坡推廣旅遊。（圖由觀光旅遊局提供）

    2025/07/23 16:42

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為拓展新馬旅客來台市場，北北基桃4市將聯手於7月29日至8月1日組團赴新加坡舉辦「2025基北北桃新加坡觀光推廣交流活動」，桃園市部分則號召15家在地旅宿、餐飲、觀光工廠及伴手禮等觀光業者參展，推出多條由機場及台北出發的小團包車遊程，希望新加坡來台旅客，夠「落地即出發、輕鬆玩桃園」。

    新加坡推廣活動主題為「Shiok you around」，取自新加坡式英語（Singlish）中形容「滿足」、「爽」、「好吃」的常用語，希望基北北桃超過60家觀光業者，能為新馬旅客帶來盡興遊程體驗，順應新加坡旅客重視舒適、自由與彈性需求，特別設計1到2日的「小團包車」行程，可選擇機場落地直接啟程或由台北發車，還推出拉拉山賞星、宇內溪森林溫泉及親子觀光工廠手作等體驗，展現桃園從山林美景到都會風情的觀光魅力。

    另外伴手禮部分，其中「招財進寶千兩箱」以元寶造型鳳梨酥，寓意財運亨通與好運「旺來」；「大溪風情馬克杯」以插畫融入大溪老街牌樓、豆乾、百吉隧道及落羽松等在地元素，讓旅客將桃園的美好記憶帶回家。

    推廣記者會上，基北北桃4市將共同與新加坡全國旅行社公會（NATAS）及馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）簽署觀光合作備忘錄（MOU），並邀請新加坡藝人黃靖倫現身分享桃園大溪老街、拉拉山的魅力。

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