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    迎新世代700S列車！高鐵台北站月台門今起改建

    高鐵公司23日起進行台北站的月台門「改建」。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司23日起進行台北站的月台門「改建」。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/23 16:17

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵預計在2027年迎接新世代列車700S型，今天（23日）起開始到明年3月9日對台北站的高鐵月台門進行改建，全線11座車站預計2028年全線完成月台門設置。

    交通部鐵道局今天（23日）公布，高鐵台北站月台是由原台鐵車站移撥，每逢連假人潮湧現，考量旅客候車安全，在2016年即已完成月台門建置，但要配合2027年即將加入營運的新世代列車700S型，高鐵公司後續也將進行既有月台門整合設計與調整。其它車站暫無月台門。

    高鐵全線月台門建置以2028年為目標，將分階段推動。台灣高鐵公司也說明，今天起到明年的3月9日進行月台門調整。高鐵台北站已增派人力現場戒護、導引旅客並加強廣播外，也特別提醒候車旅客，注意個人安全，勿倚靠臨時安全護欄及跨越月台黃色警戒線。

    台灣高鐵公司表示，這是為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，正規劃全線除了台北站以外的11座車站「增設」月台門，下一個完成月台門的車站確定是新竹站，預計2028年全線完成月台門設置；台北站的月台門則是「改建」。

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