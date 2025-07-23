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    聖約翰科大爆違法強制資遣專任教師 高教工會批假安置真解雇

    聖約翰科大爆出假安置真解雇教師爭議，高教工會至教育部前抗議。（記者楊綿傑攝）

    聖約翰科大爆出假安置真解雇教師爭議，高教工會至教育部前抗議。（記者楊綿傑攝）

    2025/07/23 16:10

    〔記者楊綿傑／台北報導〕聖約翰科大爆出假安置真解雇教師，還打壓工會的爭議。高教工會今天指控，該校學生及班級人數增多，卻藉口「無適當工作可安排」，試圖違法強制資遣6位專任教師，公然違反《教師法》與團體協約，工會與受害教師提出要求撤回強制資遣等5項訴求，並呼籲教育部介入。

    高教工會執秘張志綸指出，這些教師在113學年度皆有充足教學時數，理應續聘排課，但自4月起，校方刻意將其排除於續聘名單，卻同時聘任專案與兼任教師，施壓系所「不得邀請授課」並製造「無工作可安排」假象，還被校方引誘轉任「1年1聘」華語中心教師。

    高教工會組織部主任林柏儀指出，該校專任教師編制內有45位，另有13位為編制外專案教師，編制外比例高達22.4%，遠超教育部規定的12%上限。校方仍計畫將專任教師轉任為專案教師，剝奪教師的續聘保障，違反教育部規定及政策。

    張志綸提到，老師們忍耐了3個月，原訂上週四召開記者會抗議，校長唐彥博卻在記者會前夕主動致電工會，懇求取消記者會，承諾撤回資遣且1年內不再資遣相關教師，但昨卻又發函公然毀棄承諾，否認違法行為並拒絕撤回資遣。

    且林柏儀還表示，在今年4月校方與工會開始新一年度的團體協商時，內容之一就是禁止強制資遣教師，校方卻在協商期間對6位工會會員教師進行強制資遣，已經違反團體協約，更以停止一切協商為要脅，後續將向勞動部提出不當勞動行為裁決。

    工會提出5項訴求，包括「立即撤回強制資遣案，保障教師工作權」、「追究違法違規人員責任，校方公開道歉」、「公開114學年度課程與人力規劃，確保教學需求透明」、「校方應以誠信原則與工會進行協商，不得再次違反團體協約及虛偽協商」、「校方不得以科系停招為由強制資遣教師，應尊重專業領域以全校為範圍進行排課」等，否則將持續抗議。

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